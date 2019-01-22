Украина: загоревшиеся в Чёрном море танкеры поставляли газ в Сирию

Два судна под флагами Танзании, в результате пожара на которых вечером в понедельник в Чёрном море вблизи Керченского пролива погибли не менее 14 человек, причастны к незаконным поставкам топлива в Сирию. Это утверждается в заявлении министерства Украины по делам временно оккупированных территорий.

Согласно данным Управления по вопросам контроля за зарубежными активами Министерства финансов США, суда "Венис" и "Маэстро" поставляли сжиженный газ в Сирию с 2016 года - говорится в заявлении.

Также в нём отмечается, что эти суда заходили в порты аннексированного Крыма. При этом они отключали датчики системы идентификации судов AIS, чтобы избежать риска международных санкций.

Утверждается, что 20 января они вышли из российского порта Темрюк. Пожар произошёл при перевалке сжиженного газа на другое судно на морской стоянке, в 15 милях от берега.

Украина обвинила Россию в создании угрозы безопасности судоходства в Керченском проливе.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что шансов найти выживших после пожара нет. Подтверждена гибель 14 моряков, спасены 12. Ещё 6 числятся пропавшими.

Экипаж судов состоял из граждан Турции и Индии. Среди них не было россиян или украинцев.

Пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.