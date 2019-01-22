НАК: пассажир, требовавший развернуть рейс, пока не задержан

Национальный антитеррористический комитет России уточняет, что уточнил, что злоумышленник на борту воздушного судна, экстренно

севшего в Ханты-Мансийске, не задержан, остается в самолете. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре НАК: "Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех

обстоятельств произошедшего".

Более 70 пассажиров аэробуса по-прежнему находятся на борту самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, среди них есть дети. В аэропорту создан оперативный штаб.

К аэропорту Ханты-Мансийска были стянуты экстренные службы, полиция взяла здание под охрану.

Ранее агентства со ссылкой на НАК сообщили, что человек был задержан. Утверждалось, что оружия у него не нашли.

"Интерфакс" сообщил, что пассажир, 41-летний россиянин, потребовал направить самолёт "Аэрофлота" в Афганистан. РИА-Новости утверждает со ссылкой на неназванный источник, что экипажу удалось убедить его сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По словам источника, пассажир был пьян.

Ранее телеканал РЕН ТВ утверждал, что самолет захватил "вооруженный мужчина". При этом ТАСС со ссылкой на "источник в экстренных службах" сообщил, что на борту самолета "произошел факт хулиганства". "Интерфакс" же цитирует неназыванный источник, что человек, требовавший развернуть самолет, "может быть психически неуравновешен". По словам источника, его ранее неоднократно задерживали за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что пассажиру, требовавшему развернуть рейс, могут быть предъявлены обвинения по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта".

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