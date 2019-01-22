В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22, есть погибшие

В Мурманской области при посадке на военный аэродром в Оленегорске разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Агентство ТАСС передаёт, что из четырёх человек, находившихся на борту, выжили двое – командир и штурман. Информацию о двух погибших и двух выживших также приводит "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве заявляют, что самолет разрушился после касания взлётной полосы. Бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полёт без боекомплекта.

По данным Минобороны, самолет попал в снежный заряд. Источник ТАСС считает, что в этих условиях произошла ошибка пилотирования, которая привела к грубой посадке.

На месте крушения возникло возгорание, его тушат военные и пожарные, передают российские агентства.