Меркель и Макрон подписали договор об укреплении сотрудничества

Лидеры Германии и Франции во вторник подписали в германском городе Ахен договор об укреплении двустороннего сотрудничества.

Как отмечает "Немецкая волна", договор приходит на смену подписанному в 1963 году Елисейскому договору. Он должен укрепить связи между Парижем и Берлином, в особенности в сфере безопасности.

Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, в том числе и в сфере обороны. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности. Обе страны заявили, что будут добиваться членства Германии в Совете Безопасности ООН на правах постоянного члена.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед подписанием договора отметила, что он является шагом на пути к созданию единой европейской армии.

По словам Меркель, укрепление франко-германского сотрудничества является ключевым для Европейского союза. Как Меркель, так и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули, что укрепление единства особенно важно перед лицом националистических и популистских тенденций в ЕС. Они отметили роль исторического примирения между Францией и Германией после Второй мировой войны и осудили тех, кто хотел бы нарушить дружбу между странами. Кроме того, оба лидера надеются, что новый договор станет импульсом для укрепления единства всего Евросоюза.