Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко в президенты Украины

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выдвигается в президенты страны. Она заявила об этом в Киеве на съезде партии "Батькивщина", которую она возглавляет. Делегаты одобрили её кандидатуру единогласно.

Выступая на съезде, Тимошенко попросила прощения за "ошибки", которые она допускала, и заявила, что никак не связана с Кремлём. Она также заявила, что добьётся возвращения под контроль Украины неподконтрольных ей сейчас районов Донбасса.

На съезде выступил патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет, в речи которого прозвучала благодарность сопернику Тимошенко – президенту Петру Порошенко – за получение Православной церковью Украины автокефалии. Среди выступавших был также первый президент Украины Леонид Кравчук и – заочно – бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который пожелал Тимошенко успеха.

По опросам, Тимошенко является лидером президентской гонки.

Также о своём выдвижении во вторник сообщил представитель националистической партии "Свобода" Руслан Кошулинский, а накануне была выдвинута кандидатура комика Владимира Зеленского, который в опросах, как правило, занимает второе место.

На Украине 22 января отмечается День соборности. Сто лет назад был подписан договор об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик в одно государство.