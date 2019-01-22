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Стали известны номинанты на премию "Оскар"

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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар".

Среди претендентов на лучший фильм "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Власть" и "Чёрная пантера".

На лучшего актера претендуют Вигго Мортенсен, Брэдли Купер, Рами Малек, Кристиан Бэйл и Уиллем Дефо. А на лучшую актрису - Леди Гага, Мелисса Маккарти, Ялица Апарисио, Гленн Клоуз и Оливия Коулмен.

Вручение премии "Оскар" в этом году состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

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