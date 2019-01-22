Особняк Булошникова в Москве ждёт новая экспертиза

Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы будет отправлен на дополнительную экспертизу, заявил мэр города Сергей Собянин.

Это стало результатом активного протеста жителей столицы, которые развернули кампанию против уничтожения дома. На публичные слушания, после которых должна была решиться судьба старинного особняка, пришло около тысячи человек. Мэр Москвы признал состоявшиеся дебаты "жаркими".

До этого петиция в интернете в защиту дома, адресованная Собянину, собрала более 20 тысяч подписей. Также активисты движения "Архнадзор" пикетировали офис компании-застройщика, планирующей надстройку особняка. Протестующие отдельно отмечали, что в проекте реконструкции не установлен максимально допустимый процент изменений, что фактически позволяет полностью снести дом.

Собянин, комментируя своё сегодняшнее решение, заявил, что "ряд граждан считают, что увеличение максимальной высоты здания до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы", и призвал экспертную градостроительную комиссию "спокойно проанализировать все аргументы и принять взвешенное решение".

Особняк на Большой Никитской был возведён купцом Булошниковым в 1830 году. Первоначально это был двухэтажный ампирный дом со скругленным углом. В 1886 году к дому был надстроен третий этаж, а само здание было заново оформлено. С тех пор его внешний вид остается почти неизменным. Тем не менее, особняк не был включён в список исторических памятников, охраняемых государством.

СМИ сообщали, что здание собираются снести и построить на его месте элитный девятиэтажный жилой дом.

По данным "Архнадзора", в 2018 году в Москве было снесено 21 историческое здание. В их числе – находившиеся напротив Кремля особняк княгини Оболенской, усадьба Якова Сивова и дом архитектора Петрова, а также бывший доходный дом в Костянском переулке, в котором в конце прошлого века располагалась редакция "Литературной газеты".