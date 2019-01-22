Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома состоялось в формате телеконференции. На нём была поддержана рекомендация Комитета по соответствию WADA не применять санкции в отношении российского антидопингового ведомства. Вместе с тем исполком отметил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия WADA, чтобы сохранить статус соответствия.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что "позади только первый этап" - впереди "повторная проверка допинговых проб". При этом он добавил, что после сегодняшнего решения WADA российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.

В 2015 году РУСАДА было дисквалифицировано за нарушение антидопинговых правил. Спустя три года, в сентябре 2018 года, WADA решила восстановить российское агентство в правах. Условием восстановления стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах российских спортсменов до конца 2018 года, однако при передаче данных у агентств возникли разногласия.

18 января 2019-го эксперты WADA получили необходимые пробы.