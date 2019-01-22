Присяжные оправдали обвиняемых в расстреле полицейских

В Петербургском городском суде присяжные оправдали трёх подсудимых, которым было предъявлено обвинение в нападении на полицейских и хищении у них 24 миллионов рублей. При этом один из полицейских погиб.

По версии следствия, Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян договорились ограбить полицейских, периодически подвозивших крупные суммы денег на одну из стройплощадок Петербурга. Деньги предназначались для оплаты труда нелегальных мигрантов. Сами полицейские в эти моменты не выполняли служебные обязанности.

Обвиняемые, как считало следствия, 4 декабря 2015 года подстерегли трёх "инкассаторов" на перекрёстке проспекта Маршака и Муринской улицы и напали на их УАЗ. Расстреляв машину из автоматического оружия и убив одного из находившихся в ней, нападавшие подожгли УАЗ, из которого впоследствии удалось выбраться двум другим жертвам нападения. Они остались живы.

Нападавшие уехали на автомобиле, который потом сожгли вместе с оружием, масками и рациями. Деньги, отобранные у полицейских, они разделили между собой.

Следствие вменяло Нусимовичу, Левинскому и Геворкяну создание банды и участие в ней, разбой, убийство общеопасным способом, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение оружия, неправомерное завладение номером машины и подделку номера машины. По совокупности статей всем троим грозило пожизненное лишение свободы. Однако присяжные оправдали подсудимых почти по всем пунктам обвинения, посчитав их непричастными к нападению.

Единственное, что признал Нусимович – это хранение дома двух патронов. Присяжные признали его виновным по этой части статьи о незаконном хранении оружия, но решили, при этом, что он заслуживает снисхождения.

Отдельно против командира ОМОН Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу было возбуждено уголовное дело об организации нелегальной инкассации.