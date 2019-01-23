Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США

Танкеры "Канди" и "Маэстро", ходившие под флагом Танзании, загорелись 21 января в районе Керченского пролива при перекачке топлива из-за того, что последнему запретили зайти в российский порт из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.Танкеры были внесены в санкционный список в прошлом году за поставки топлива в Сирию. В Минфине США предупредили, что за любые сделки с попавшими под ограничения судами грозят штрафные меры.

По информации Reuters, владельцы газового терминала "Мактрен-Нафта" запретили танкеру "Маэстро" подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. Как сообщала Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Clipper Data, танкер "Канди" загрузил в порту Темрюк 30 тысяч баррелей сжиженного газа и по документам направлялся в Ливан. Бывшее название "Канди" - "Венис". Именно под этим названием оно было внесено в санкционный список США.

На морской стоянке в 15 милях от берега экипажи танкеров попытались осуществить прямую перекачку сжиженного газа с судно на судно. Выполнение этой операции во время шторма стало причиной пожара.

По последним данным, 14 моряков были спасены, 10 признаны погибшими и остальные - пропавшими без вести. Всего на обоих судах находились 32 человека — граждане Турции и Индии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.



