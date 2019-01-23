Следствие опубликовало видео допроса подозреваемого в угоне самолёта

Следственный комитет России опубликовал на YouTube

видео допроса Павла Шаповалова, пассажира рейса "Аэрофлота" Сургут-Москва, который 22 января потребовал направить самолет в Афганистан.

На записи Шаповалов, задержанный после экстренной посадки в Ханты-Мансийске,в ответ на вопрос следователя о том, почему он потребовал лететь именно в Афганистан, заявил, что "не все так просто, как кажется с первого раза". Но в то же время признался, что ему, "туда [в Афганистан] вообще не надо было".

Шаповалов также отрицательно ответил на вопросы о том, проносил ли он на борт оружие и принимал ли перед посадкой наркотики и психотропные вещества.

В Следственном комитете ранее заявили, что задержанный был пьян.

Однако старшая бортпроводница рейса Ева Крайчек сообщила журналистам, что "речь была связная, запаха алкоголя не было, наркотического опьянения тоже, похоже, не было, поэтому к его словам отнеслись серьезно". Она также подтвердила, что Шаповалов угрожал применить оружие к пассажирам, если экипаж не выполнит его требование. Само оружие он не демонстрировал, добавила Крайчек.

По её словам, экипаж действовал по инструкциям, паники на борту не было. Самолёт совершил посадку в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки топливом. Шаповалов был задержан. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

Возбуждено дело об угоне воздушного судна. Наказание по этой статье - от семи до 12 лет лишения свободы.