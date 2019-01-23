Впал в Комо: социальные сети о виллах Владимира Соловьёва

На этой неделе своими расследованиями просто фонтанирует Алексей Навальный. В начале недели он писал о Дерипаске и Насте Рыбке, а теперь - про телеведущего Владимира Соловьёва:

Вот вам сколько вилл в Италии нужно для счастья?

С вероятностью в 90% на этот вопрос вы отвечаете: эээээ... мммм... да мне бы хоть нормальную дачу в Подмосковье.

Отсутствие амбиций погубит вас. А также жадность вам нужна. Здоровая жадность.<...>

Владимир Рудольфович Соловьёв очень жадный. Поэтому у него всё получается.

Я очень рад тому, что после первой серии нашего мини-сериала «Пропагандисты», которая был посвящен вилле Соловьёва на озере Комо в Италии, теперь в комментариях к каждой статье о нём, в реплаях на каждый твит этого лживого жулика обязательно есть кто-то, кто напоминает ему об этой недвижимости.

И надо напоминать, особенно в те периоды, когда этот «журналист» бьется в угаре особого патриотизма и «славит Русь», противопоставляя её загнивающей Европе.

Только вынужден сегодня объявить публично.

Сведения о том, что у телеведущего Владимира Соловьёва есть вилла на итальянском озере Комо не соответствуют действительности.<...>

Потому что у телеведущего Соловьева есть ДВЕ виллы на итальянском озере Комо.

Дмитрий Гудков:

Плох тот патриот, у которого нет недвижимости в так ненавидимой им стране НАТО, правда, Владимир Рудольфович?

Сталингулаг:

Вы так удивляетесь тому, что Соловьёв купил вторую виллу в Италии, как будто он вам в уши <дерьмо> днями и ночами льёт, чтобы жить в Саратове или в Омске

Геннадий Смирнов:

Говорят, у нашего любимого Владимира Рудольфовича Соловьева еще одна (которая уж?) заграничная вилла обнаружилась и еще один бриллиантовый майбах. Как же так, возмущаются наивные критики - как же так? а ведь он таких патриотических убеждений, так сильно, вроде, Родину любит, верный солдат Путина и вот такое вот? Я же и говорю - наивные.

Когда-то я работал на телевидении, Соловьев приходил к нам на интервью. Главное впечатление, оставленное им - какая-то невероятная, всепоглощающая, космическая любовь к себе. Я такой среди живых людей и не видел. Какие убеждения, какой Путин, какая Родина, вы о чем? Их там просто запихнуть некуда, даже довольно небольшого Путина - все заполнено этой любовью от педикюра до макияжа. Люди примерно так почти целиком состоят из воды.

Посмотрит с утра в зеркало с любовью, выйдет на балкон виллы - чу! соловей разливается! Со-ло-вей! Ворлорло- фюить - дяя! Воло-фюить- денькаа! Облако плывет, на Соловьева похоже. Гора как его пляжный профиль. Солнышко нежно улыбается соловьевской улыбкою. Вон пиния молодая благоухает - прям вот как он перед входом в студию.

Роман Доброхотов:

А кто-то понимает, зачем чуваку две виллы на берегу одного и того же озера?

Леонид Цховребов:

Я не могу понять, какие могут быть претензии у Навального к Соловьеву по имуществу, если формально тот чист? Понятно, что вполне вероятно, что он ему завидует? Но это другая проблема. А может у него к нему классовая ненависть и Навальный тайный пролетарий и у него к Соловьеву те же чувства, что были у Ленина к буржуазии!? Но пусть тогда так и скажет, сделает свой красный каминг аут и пусть стыдит его и в хвост и в гриву с пролетарских позиций. А тут-то что?

Сами-то они чьих будут, этот мистер Навальный?

Роман Зайцев:

Вот у Соловьева нашли недвигу и бибику и что?

Не серьезно, как бы не относится к этому козлу, но подобные "расследования" вообще ничего не значат.

Я лично чтобы понимать к Соловьеву и прочим кисилевым отношусь с омерзением, но одно дело мое личное к ним чувство, другое дело, что как бы там не было эти бабки они не украли им заплатили. Вопросы в таком случае к работодателю, почему руководство того или иного канала платит такие деньги, а к нему то какие вопросы по деньгам могут быть? Он мог бы часть денег отдать на благотворительность, но он сука не дает, но это к делу не пришьешь, нравится нам это или нет.

Соловьев верный пес режима, режим в благодарность пса хорошо кормит, но это вопросы опять же к его хозяину, а не ко псу.

РИАN:

Когда Лёшеньке уже объяснят, что ведущие рейтинговых шоу на огромных телеканалах зарабатывают действительно много?! И это абсолютно нормально. Евгения Марковна, поговорите с подопечным. Невозможно смотреть больше на эти манипуляции в духе «вы только посмотрите, этот человек заработал 100 миллионов и купил дом в Европе!». Надоел уже этот социализм, честное слово.

А вот как сам Соловьёв прокомментировал расследования в разговоре с корреспондентом The Insider:

Слушайте, это анекдот собачий. Хочет расследовать — пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками «Эха Москвы». Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия».

А машина? А у меня больше машин гораздо, и они все в базе. А вот то, что там нарушали правила водители, потому что я сам этой машиной не пользуюсь, это важно. Будут наказаны, кроме штрафа. Потому что в то время, которое там указано у Навального, я как раз работаю в эфире. Те водители, которые используют эти машины за счет моей семьи, будут наказаны. Все, которые знают меня, знают, что я езжу на другой машине. Но тоже мерседес, но не майбах.

А на какие деньги Навальный на слонах катался и регулярно находится за границей? Я надеюсь, он отчитался? А машина, на которой он ездит, и охрана? Кто это оплачивает?

Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа это плохо. Вы можете услышать о чем угодно, вы никогда от меня не услышите, что европейская культура — плохо. Природа, история, цивилизация. Ошибки, которые совершает политическое руководство разных стран, — конечно. В том числе, кстати, и наше. В 90-е годы — сплошные политические ошибки. Вот вашим изданием кто владеет? Вы стесняетесь сказать, кто? Боитесь назвать источники финансирования? Кто владеет вашим изданием? Если вы иностранный агент и отрабатываете, делайте это добросовестно. (Бросает трубку)

Фёдор Крашенинников:

Брилёв не поливает Британию, Соловьёв - Италию, вот так у них, у патриотов, концы с концами и сходятся

Дмитрий Колезев:

Владимир Соловьев говорит, что он — не государственный служащий, а делает популярные программы, которые приносят ВГТРК много денег, поэтому он имеет право на виллы хоть где.

Возможно, но для справки напомним объем субсидий ВГТРК из денег налогоплательщиков:

2017 год - 23,6 млрд рублей (прибыль ВГТРК 2,6 млрд)

2018 год - 20,7 млрд рублей.

Вообще, надо понимать, что пропагандисты — не менее (а может быть более) важная опора для режима, чем силовики.

В этом смысле по своей ценности для Кремля Соловьев — это, наверное, уровень какого-нибудь Золотова. Сопоставимая фигура. Человек, что ни говори, талантливый, яркий. Генерал пропагандистских войн. И если условному Золотову можно, то почему Соловьеву нельзя. Его тоже надо вкусно кормить, хорошо одевать, нежить на солнце и давать кататься на Maybach.

Александр Амзин:

Удивительно, конечно, что журналисты (например, Владимир Соловьев), не понимают, что ФБК не попрекает их заработками. И даже не попрекает виллами. Фонд questions integrity (Шишков, прости: не знаю, как перевести).

Стыдно не у кого видно. Стыдно, когда писаешь на забор, а делаешь вид, что в унитаз.

Максим Трофимов:

Если честно, мне не очень интересно, сколько у Владимира Рудольфовича вилл и где. Не украл - и бог с ним. Как любовь к жизни за рубежом сочетается с одеждами гиперпатриота - опять же, проблема Владимира Рудольфовича и тех, кто является его поклонниками. Я в этом смысле "атеист", он у меня в святцах не значился, и падать ему некуда. В цитате Соловьева меня заинтересовало другое. Я наконец узнал, откуда у госканала деньги. Я-то ничтоже сумняшеся думал, что это налогоплательщики ВГТРК содержат (ну, впечатался в мозг прецедент, когда первый канал обижался, что ему меньше лярдов из бюджета дают, чем вгтрк, и первый канал голодает). А оказывается, деньги у ВГТРК от Соловьева. Он их для ВГТРК. Зарабатывает. В этой связи имею один совет и один вопрос. Совет - Эрнсту. Не просите денег у бюджета, возьмите себе Владимира Рудольфовича. Он ваш канал прокормит. Вопрос - РОССИИ 1. Раз кормилец - Соловьев, может, пора на хозрасчет?