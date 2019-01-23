Конгрессмены выступили против выхода США из НАТО

Палата представителей Конгресса приняла законопроект, главная цель которого предотвратить возможный выход США из состава НАТО.

Законопроект поддержали 357 членов нижней палаты американского Конгресса, большинство в которой составляют демократы. 22 республиканца высказались против. Сейчас документ перешёл на рассмотрение Сената, который контролируется республиканцами.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне голосования, законодатели-демократы заявили, что они обеспокоены публикациями в прессе по поводу планов президента Дональда Трампа о прекращении членства США в НАТО. В публичных выступлениях Трамп не раз критиковал союзников по военному блоку за то, что они тратят слишком мало средств на нужды обороны. Североатлантический союз был сформирован 70 лет назад Соединенными Штатами, Канадой и их союзниками в Европе для военного противостояния СССР.

На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что в 2018 году Трамп в частных беседах несколько раз говорил о том, что хочет вывести США из НАТО.

Вскоре после публикации статьи в Сенат США был повторно внесён законопроект, разработанный республиканцами и демократами. Он запрещает президенту выводить страну из состава НАТО без одобрения Сената.