"Проект" о кремлёвском чиновнике Алексее Громове. Главное

Кремль направил на государственные телеканалы указание полностью замалчивать массовые протесты в России 26 марта 2017 года, "аккуратно освещать скандал" вокруг Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и "не слишком сильно критиковать" бизнесмена Олега Дерипаску, а также снять с эфира телеканала "Россия" кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года. Такие утверждения, помимо прочего, содержатся в опубликованном в среду материале издания "Проект", посвящённом первому заместителю главы администрации президента России Алексею Громову.
Источники "Проекта" утверждают, что эти распоряжения исходили непосредственно от Громова, которого в расследовании называют "руководителем российской государственной пропаганды". "Проект" в первом случае ссылается на "человека, близкого к кремлёвской администрации", во втором – на человека "слышавшего телефонный разговор" о Дерипаске. Имена этих людей не называются.
В материале "Проекта" обобщены как широко известные факты, так и менее известные утверждения о Громове, а также его окружении и семье. В ряде случаев источниками названы не называемые по именам собеседники "Проекта" в Кремле или в сфере медиа.
- "Проект" пересказывает биографию Громова, обращая внимание на его роль в переформатировании НТВ в начале 2000-х и дружеские отношения с Михаилом Лесиным.
- "Проект" называет Громова "настоящим хозяином всего телевидения", утверждая, что основные решения, связанные с государственными каналами, он принимает сам. Утверждается, что Громов регулярно проводит планёрки с руководителями Первого канала, ВГТРК, НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ и Пятого канала. "На этих совещаниях Громов руководит не только каналами, но и пресс-службами ведомств", – пишет издание.
- Также утверждается, что Громов влияет на принимаемые Кремлём кадровые решения в сфере медиа: так, по его настоянию, пишет "Проект", была уволена руководитель РИА Новости Светлана Миронюк.
- В расследовании также утверждается, что совладельцем компании, организующей поездки журналистов "кремлёвского пула", является бывший однокурсник и сослуживец Громова Михаил Брюханов.
- Утверждается также, что члены семьи Громова близки с бизнесменами Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем. Жена Громова и Дерипаска вместе учредили Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, а сын Громова и компания "Русал" стали партнерами в компании-владельце завода по производству алюминиевых дисков для автомобилей в Красноярском крае "ЛМЗ Скад". У сына Громова, как пишет "Проект", был общий бизнес и с Абрамовичем.
- "Проект" пишет также о недвижимости Громова. Ему, как утверждается, принадлежит дом в поселке "Ильинские дачи" в Подмосковье, его площадь 961 кв. м, а участка – почти 3 тысячи. Стоимость дома оценивается в сотни миллионов рублей. Участок, как утверждается, ранее принадлежал государству. Кроме того, семья Громова занимает целый этаж площадью около 500 кв. метров в доме в центре Москвы. При официальный годовой доход Громова не превышал 10,5 млн рублей, отмечает "Проект".
- Наконец, издание пишет о дружеских и деловых отношениях между Громовым и главой телеканала RT Маргаритой Симоньян и отмечает, что "перед публикацией этой статьи вокруг журналистов "Проекта" начали происходить странные вещи. В политических каналах российского Telegram появились посты с обвинениями "Проекта" в выполнении заказа от американцев". Действительно, ряд популярных телеграм-каналов прокремлёвской направленности в последние дни писал о том, что "Проект" готовит материал о Громове, обвиняя при этом главного редактора "Проекта" Романа Баданина в стремлении "отомстить" Громову за увольнение Миронюк из РИА Новости.
- Громов крайне редко даёт комментарии СМИ. Расследование "Проекта" он также не комментирует.
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