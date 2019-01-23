"Проект" о кремлёвском чиновнике Алексее Громове. Главное

Кремль направил на государственные телеканалы указание полностью замалчивать массовые протесты в России 26 марта 2017 года, "аккуратно освещать скандал" вокруг Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и "не слишком сильно критиковать" бизнесмена Олега Дерипаску, а также снять с эфира телеканала "Россия" кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года. Такие утверждения, помимо прочего, содержатся в опубликованном в среду материале издания "Проект", посвящённом первому заместителю главы администрации президента России Алексею Громову.

Источники "Проекта" утверждают, что эти распоряжения исходили непосредственно от Громова, которого в расследовании называют "руководителем российской государственной пропаганды". "Проект" в первом случае ссылается на "человека, близкого к кремлёвской администрации", во втором – на человека "слышавшего телефонный разговор" о Дерипаске. Имена этих людей не называются.

В материале "Проекта" обобщены как широко известные факты, так и менее известные утверждения о Громове, а также его окружении и семье. В ряде случаев источниками названы не называемые по именам собеседники "Проекта" в Кремле или в сфере медиа.