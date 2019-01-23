Белый дом: обращение президента США к нации не отменено

Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу о положении в стране, как и планировалось, 29 января. Об этом сообщил представитель администрации. Ранее спикер Палаты предствителей Нэнси Пелоси призвала Трампа отложить выступление до тех пор, пока все государственные учреждения не возобновят работу.

В качестве альтернативы Пелоси предложила Трампу представить законодателям текст речи в письменной форме.

С 22 декабря почти четверть учреждений федерального правительства закрыты из-за того, что споры вокруг финансирования заграждений на границе с Мексикой помешали принятию ряда бюджетных законопроектов.

Помимо основного вопроса о самом обращении, в администрации решают, где его проводить. Как передает Fox News, Белый дом направил письмо парламентскому приставу с просьбой протестировать охранные мероприятия, сопряженные с приездом президента в Конгресс. По настоянию Пелоси подобная проверка, намечавшаяся на прошую неделю, была отменена.

Формальным предлогом для переноса выступления Трампа была проблема обеспечения его безопасности. Как объяснила Пелоси, отсутствие бюджета не позволяет должным образом финансировать службу охраны. Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заметил в этой связи, что “если служба охраны способна уберечь президента во время его поездки в Ирак, то уж точно может сделать это в коридорах Конгресса“.

Выступление президента в Конгрессе о “положении страны“ формально визируется резолюциями обеих палат. В нынешнем году этого пока не произошло.