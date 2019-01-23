Сотрудники ФСБ России провели обыски в домах крымских татар

Сотрудники ФСБ в аннексирванном Россией Крыму провели несколько обысков в домах крымских татар в рамках расследования уголовного дела об участии в незаконном вооруженном формировании. Их обвиняют в принадлежности к крымско-татарскому добровольческому отряду имени Номана Челебеджихана (организация запрещена в России).

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, один из обысков прошел в доме семьи Арифовых в Симферополе. Уголовное дело было возбуждено в отношении их дочери Эвелины Арифовой, командира гражданского формирования "Аскер" которая сейчас находится на Украине. Позже эту информацию подтвердила сама Арифова на своей странице в Фейсбуке. Как рассказал её отец Энвер Арифов, сотрудники ФСБ пришли с обыском рано утром, когда в доме все спали. Они заявили, что обыск проводится с целью "изъятия предметов по уголовному делу и запрещенные при гражданском обороте". В итоге в ходе обыска, который продолжался полтора часа, изъяли планшет. Родителям Арифовой выписали повестку на допрос 25 января в управление ФСБ.

Еще один обыск в рамках аналогичного дела прошел в доме крымских татар в селе Даниловка Красногвардейского района.

Отряд Номана Челебеджихана - добровольческое объединение, созданное в 2014 году преимущественно из крымских татар для охраны приграничных с Крымом районов. Его участники обвиняются в энергетической блокаде полуострова осенью 2015 года. Сотрудники ФСБ в Крыму регулярно задерживают крымских татар по обвинению в принадлежности к отряду.