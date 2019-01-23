ПАСЕ призвала страны Европы принять "законы Магнитского"

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала страны Европы принять законодательство, позволяющее накладывать санкции на лиц, причастных к серьёзным нарушениям прав человека и коррупции, по аналогии с действующим в США и нескольких странах ЕС "законами Магнитского".

Резолюция была принята во вторник на сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге. За голосовали 95 делегатов, 3 высказались против, 6 воздержались.

В документе содержится призыв к властям России расследовать все обстоятельства гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО и привлечь виновных к ответственности. При этом отмечается, что власти России до сих пор этого не сделали, а, напротив, продолжают преследовать Уильяма Браудера - инициатора принятия "закона Магнитского" в США. Сам Браудер приветствовал принятие резолюции ПАСЕ.

В документе также приветствуется решение Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы принять законодательство по образцу американского "закона Магнитского". При этом подчёркивается, что подобные законы должны распространяться на нарушителей прав человека не только в какой-то отдельной стране, но и во всех странах мира.

ПАСЕ также отмечает, что точечные ("умные") санкции против конкретных лиц и связанных с ними компаний предпочтительнее, чем экономические санкции, направленные против целых стран и соответственно отражающиеся на уровне жизни их населения. Санкции, по мнению ПАСЕ, должны быть адресными и направленными непосредственно на нарушителей прав человека и правящие элиты.