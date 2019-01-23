Ученики школ в Кемеровской области падают в голодные обмороки

В Кемеровской области участились случаи голодных обмороков детей в школах. Их родители не могут оплачивать школьные обеды. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Дмитрия Кислицына.

В ходе доклада на сессии областного совета 23 января он рассказал, что к нему обращаются классные руководители, заметившие социальное расслоение детей. Часть учеников не ест в школе, поскольку родители не оплачивают обеды. По его словам, у них нет денег и на то, чтобы покормить ребенка с утра.

Кислицын отметил, что раньше обмороки в школе были единичными, "теперь покатился целый ком". Такая ситуация наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен рассказал, что обратился за помощью к коммерческим организациям, и в одной из сельских школ Кемеровского района за счет их средств оплачивается еда для 11 учеников.