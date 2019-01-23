Продолжаются поиски самолёта, на котором летел футболист Сала

В районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш продолжаются поиски легкомоторного самолёта, пассажиром которого был аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Одномоторный самолёт Piper Malibu вылетел из французского города Нант в Кардифф в Уэльсе вечером в понедельник. На борту находились два человека: футболист и пилот. Когда самолёт приближался к британскому острову Джерси в проливе Ла-Манш между европейским континентом и Британией, пилот запросил диспетчера о снижении. Самолёт снизился до 700 метров, а затем пропал с экранов радаров.

Поиски начались во вторник. Сообщалось, что в море у острова Джерси видели плавающие неустановленные объекты, однако нет подтверждений, что речь идёт об обломках самолёта.

В среду утром поиски продолжились, в них участвуют самолёты.

Драматизма ситуации придала публикация аудиосообщения, которые отправил Сала, находясь на борту самолёта. Издание Clarin приводит слова футболиста: "Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки... Если через полтора часа от меня не будет новостей, – не знаю, отправят ли они кого-то искать меня, потому что они не найдут, – вы уже будете знать, что случилось. Как же мне страшно". Что именно вызвало опасения футболиста – состояние самолёта или погодные условия – неясно.

28-летний Сала долгие годы играл во Франции, последним его клубом был "Нант".

На днях он подписал контракт с клубом "Кардифф Сити", который выступает в английской Премьер-лиге, за рекордную в истории клуба сумму около 17 миллионов евро. Аргентинец летел в Кардифф на свой первый матч в составе этого клуба.