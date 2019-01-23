Медведев - Роскосмосу: "Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году"

Глава правительства России Дмитрий Медведев в среду подверг критике государственную корпорацию "Роскосмос". На совещании, посвящённом финансово-экономическому состоянию Роскосмоса, он призвал корпорацию "заканчивать с прожектёрством", подчеркнув, что оно "бросается в глаза" - сообщает ТАСС.

"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке" - приводит агентство слова премьер-министра. Медведев также отметил, что у Роскосмоса есть проблемы с эффективным использованием инвестиций, и указал на перерасход средств и задержку строительства объектов космодрома Восточный.

В твиттере Медведев написал, что "будет усилен контроль за исполнением принятых решений. За расходами, сроками и качеством выполнения работ".

Роскосмос с 2018 года возглавляет Дмитрий Рогозин - в прошлом вице-премьер правительства России. На посту куратора космической отрасли он сделал ряд заявлений о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Рогозин, в частности, обещал:

в 2020 году доставлять туристов на МКС быстрее, чем от Москвы до Брюсселя



к 2024 году создать "транспортную систему до Луны"

к 2021 году начать серийное производство тяжёлых ракет "Ангара" и вернуть России первенство на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями.

в 2024 году совершить пилотируемый облёт Луны

вытеснить Илона Маска с рынка космических услуг

в 2021 году "нежно посадить" на Марс европейский планетоход

к 2030 году произвести пилотируемую высадку на Луне и создать там базу, где будут работать роботы-аватары.

В то же время, работу Роскосмоса в последние годы сопровождают проблемы: так, в прошлом году потерпела аварию ракета, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль "Союз" (космонавты остались в живых, перенеся при баллистическом спуске большие перегрузки), в конце 2017 года при неудачном запуске были потеряны спутники, осенью 2018 года в обшивке корабля "Союз" в космосе было обнаружено отверстие, причина появления которого официально пока не установлена, а с космодрома Восточный, в связи с хищениями при строительстве которого возбуждены уголовные дела, пока совершено всего несколько запусков.

Кроме того, глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что палата выявила в Роскосмосе нарушения на 760 миллиардов рублей. "Несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", — цитировало Кудрина ТАСС.