Дерипаска потребовал принудительно взыскать c Рыбки и Лесли 1 млн рублей

Юристы Олега Дерипаски потребовали принудительно взыскать с белорусской модели Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, и "тренера по личностному развитию", гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, один миллион рублей, который суд обязал их выплатить по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации российского миллиардера.

Один из адвокатов Дерипаски, Алексей Мельников, сообщил агентству РИА "Новости", что уже передал исполнительный лист судебным приставам.

В июле 2018 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски к Рыбке и Лесли. Кроме денежной компенсации, ответчики должны были удалить фото и видео из социальных сетей, которые, по мнению истца, нарушили его право на личную жизнь. Речь, в частности, шла о кадрах отдыха Рыбки на яхте Дерипаски в компании зампреда правительства России Сергея Приходько и девушек из эскорт-услуг. Видео и фото легли в основу громкого расследования Алексея Навального.

После выхода расследования Рыбку и Лесли задержали в Таиланде, обвинив в организации незаконных секс-тренингов. Девять месяцев они провели в тюрьме, после чего их приговорили к условному сроку и депортировали. Когда Рыбка и Лесли прилетели в Москву, их снова задержали - теперь по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Позднее их отпустили из полиции под обязательство о явке.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором утверждается, что инициатором уголовного преследования Рыбки является лично Дерипаска. Таким образом миллиардер хочет отомстить ей за распространение компрометирующей его информации. При этом после задержания в Москве Рыбка публично попросила прощения у олигарха, а Лесли заявил, что виновником их преследования является Навальный.

В среду же в Москве должна была состояться пресс-конференция Насти Рыбки, но девушка на неё не пришла. На вопросы журналистов отвечал её адвокат Дмитрий Зацаринский. Он рассказал о том, какие ужасные условия в тайской тюрьме по сравнению с российской и о планах Рыбки "пойти в кино" и "купить себе одежду, которой у неё элементарно нет". Он также назвал Рыбку "очень волевым человеком". "Она обескуражена, но держится хорошо", - заявил адвокат.

Сама Рыбка по возвращению из Таиланда говорила, что планирует заняться созданием собственного телевизионного шоу.