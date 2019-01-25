Отсидка с угрозой для жизни. Как подать в суд на колонию и выиграть

Бывший заключенный, а сейчас гражданский активист Андрей Воронин судится с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области из-за антисанитарии, разрушенного туалета и отсутствия путей эвакуации при пожаре в отряде для заключенных-инвалидов. Активист считает, что был помещен в условия, опасные для жизни. Он уже отсудил 10 тысяч рублей, но останавливаться не собирается –​ впереди обращение в ЕСПЧ.

"Инвалидный отряд"

Исправительная колония № 9 находится в черте Калининграда, на Советском проспекте. Здесь, в отряде для заключенных-инвалидов, калининградец Андрей Воронин, сам инвалид второй группы, отсидел год – с августа 2016-го по июль 2017-го.

Отряд №1 тогда располагался в отдельном трехэтажном здании на территории ИК. Для инвалидов отвели просторное помещение размером с казарму на первом этаже. При Воронине здесь находилось 22 осужденных, включая инвалида-колясочника.

Сегодня здесь активно идет ремонт, но два года назад, по словам Воронина, больные люди были лишены элементарных удобств: туалет находился в аварийном состоянии, на голову валилась штукатурка, кабинки были без дверец. В тесном душе мылись сразу по 30 человек, причем не всегда в горячей воде. Негде было постирать и высушить одежду.

– Туалет и душ были рассчитаны на все три этажа, там и другие отряды, и это примерно 50 заключенных. В туалете постоянно камни обваливались с потолка, выпадали, все прогнило, сверху вода текла. Я думал, руководство колонии только тогда начнет делать ремонт, когда на кого-то плита рухнет. Реально страшновато было, – говорит Воронин. – В душе воды, подогретой в бойлере, постоянно не хватало. Если посчастливилось попасть в душевую, то помывка проходила при температуре воздуха на улице, так как помещение не успевало прогреться. А в самой "казарме" прогнившие полы, прикрытые линолеумом, скрипят, гнутся. Нет нормальной вентиляции, вонь, сквозняк, люди постоянно болеют.

И вопиющее нарушение: пожарный выход, по словам мужчины, был закрыт решеткой. А где находился ключ от замка, конечно, никто из заключенных не знал.

– Я и другие осужденные обращали внимание администрации на этот вопиющий факт, но администрация отвечала, что так сделано специально и "безопасность в том, чтобы никто не мог входить и выходить через выход", – рассказывает Воронин.

Бесчеловечные условия

Освободившись из колонии через год, Воронин решил судиться с УФСИН и в ноябре 2018 года подал иск на 600 тысяч рублей. Его поддержали члены калининградской Общественной наблюдательной комиссии. В 2016-2017 годах они провели несколько проверок в ИК-9 и условия содержания заключенных-инвалидов назвали "жестокими, бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство".

– Там такой был туалет – туда зайти нельзя. Потолок валился, все ржавое, мокрое, грязное. И там жили заключённые, у которых была 1, 2, 3 группы инвалидности, – вспоминает член ОНК второго созыва Наталья Лютая. – Там был человек в инвалидной коляске. И заключенные своими силами помогали ему передвигаться. В тюрьмах вообще такая ситуация – нет санитаров, люди сами друг друга носят в душ и туалет. Это общая проблема в УФСИНе, они ее не решают.

– Поразил нас пожарный выход – номинальный. Здание отряда находится на высоком первом этаже, высота – метра два. И пожарный выход – небольшая площадка площадью метр, не больше. Лестницы нет. Если случись эвакуация, отряд инвалидов – прыгайте с двух метров. И сам выход был закрыт. Может, конечно, решетка автоматически открывалась, но нам этого не продемонстрировали. В случае чего людям просто некуда было бы бежать, – рассказывает член ОНК третьего созыва Елена Финагина.

​Пандусами для колясочников пользоваться было нельзя. По сути они были установлены "для галочки", говорит Финагина:

– Там был инвалид-колясочник, его пытались при нас завезти по пандусу два других осужденных, они буквально запихивали его. В условиях того здания пандус не установить, там надо какое-то другое устройство, может быть, ступенькоход. Самостоятельно при нас инвалид туда заехать не смог. И съехать тоже нельзя – иначе он на скорости врежется в стену, там она очень близко, буквально метра два, очень крутой склон, это как с горки на санках.

​Отказы в медикаментах и свиданиях

Были в отряде и другие нарушения, о них членам ОНК рассказывали сами заключенные. Инвалид второй группы сообщал, что нуждается в операции, которую в колонии провести не могут из-за отсутствия медоборудования. Состояние его здоровья ухудшалось, рука "гнила". Другой осужденный сообщал, что фактически ослеп на один глаз из-за отсутствия медпомощи. Специализированная врачебная помощь не оказывалась и мужчине, перенесшему два инфаркта и операцию на сердце. Инвалиду второй группы, нуждающемуся в памперсах, в колонии объяснили, что их закупка не предусмотрена в ближайшее время. Другим осужденным не давали свиданий с детьми и женами.

Андрей Воронин, находясь тогда в колонии, также жаловался членам ОНК на отсутствие медицинского препарата "варфарин", необходимого ему после операции на сердце – у мужчины стоит искусственный клапан, и препарат нужен для разжижения крови.

Все жалобы члены ОНК отражали в своих отчетах (есть в распоряжении Радио Свобода). Однако позже прокуратура в ходе проверки не нашла нарушений, связанных с оказанием медицинской помощи. "Сбоев в получении жизненно важных лекарств в учреждении не было", – сообщается в отчете прокуратуры (есть в распоряжении редакции).

Но Воронин после выхода из колонии решил судиться с УФСИН – сначала по поводу отказа в варфарине. И в суде доказал, что жизненно важный препарат действительно ему не предоставлялся. Воронин отсудил у УФСИН компенсацию в 10 тысяч рублей и собирается обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уверен, что компенсация за риск, которым подвергли его сотрудники колонии, должна быть более весомой.

Нарушения противопожарной безопасности в ИК-9, отсутствие эвакуационных выходов, пожарной сигнализации еще в 2016 году выявила Калининградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Она обязала руководство колонии устранить нарушения пожарной безопасности (заключение есть в распоряжении редакции). Однако и через полгода члены ОНК обнаружили, что ничего там не изменилось. В феврале 2017 года к делу подключился суд, но и тогда требования суда были выполнены не сразу. А ремонтировать туалет колония и вовсе начала только после того, как в декабре 2017 года суд обязал ее это сделать.

Сейчас отряд для инвалидов расселен. Заключенные переведены в обычные отряды, говорит Воронин. В самом здании идет ремонт. В калининградском управлении ФСИН не удалось оперативно получить комментарий, почему так долго не устранялись нарушения, выявленные прокуратурой и членами ОНК, а также какие работы уже проведены в отряде для заключенных-инвалидов и когда состоится заселение отремонтированного здания. Редакция направила официальный запрос руководству Федеральной службы.

​600 тысяч с колонии

У Андрея Воронина в прошлом несколько судимостей за хранение наркотиков. Дважды из мест лишения свободы он выходил досрочно, по состоянию здоровья. Андрей – ВИЧ-инфицированный, перенес операцию на сердце. Сейчас в качестве гражданского активиста он сотрудничает с калининградской организацией "Становление" – она помогает людям с ВИЧ, бывшим и нынешним заключенным, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Воронин борется за права заключенных и эту работу называет своим призванием. По его словам, в суд на УФСИН за ненадлежащие условия содержания он подавал не как бывший заключенный, а как активист.

– Если я выиграю дело, то дам шанс другим заключенным выиграть компенсацию. Я хочу создать прецедент. Хотя выиграть 600 тысяч в нашем суде нереально, дай бог, если 30 дадут, – говорит мужчина. – У нас нет прецедентов, никакой оценки морального ущерба за нахождение человека в бесчеловечных и унизительных условиях. Я нашел, что в ЕСПЧ за нарушение приватности в туалете в течении года пребывания в местах лишения свободы давали 3 с половиной тысячи евро. Но здесь масса нарушений прав заключенных – от унизительных до опасных для жизни условий их содержания, что гораздо важнее.

– Я думаю, шансы у Андрея есть. Ведь те условия подтверждены нашими документами. Решение будет принимать суд, были и прокурорские проверки. Мы же не голословно все это писали. Вопрос, сколько будет компенсация, – отмечает активист Елена Финагина, выступающая свидетелем по делу.

Для Калининграда это далеко не первое дело против УФСИН с участием бывших заключенных. В мае 2018 года Евгений Ерашевич выиграл дело против ИК-9.

В иске он отмечал, что испытывал бытовые неудобства при посещении туалета, находясь в штрафном изоляторе ИК. На тот момент он был ограничен физически из-за ранения в ногу – в 2013 году мужчина пытался бежать из колонии и был ранен охраной. Воспользоваться нормально туалетом из-за отсутствия там унитазов (вместо них стояли напольные "чаши Генуя") он не мог. Центральный районный суд Калининграда оценил моральные и физические страдания мужчины в 10 тысяч рублей. А доказательствами послужили акты проверок ОНК и предоставленные активистами фотографии.

И на этом Ерашевич не остановился и подал иск в ЕСПЧ. И выиграл – компенсация по иску составила 20 тысяч евро. Андрей Воронин надеется, что это решение окажется для него прецедентным.