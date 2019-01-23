Российские военные показали ракету, ставшую предметом спора с США

Министерство обороны России в среду провело пресс-конференцию, посвящённая техническим характеристикам ракеты 9M729, создание которой, как утверждают Соединённые Штаты, нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На пресс-конференцию в подмосковный парк "Патриот" были приглашены военные атташе зарубежных стран. Начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский продемонстрировал две ракеты - 9М728, к которой у США нет претензий, и её модернизированную версию 9М729. По словам Матвеевского, в ходе модернизации часть, отвечающая за дальность полёта, не менялась, и дальность новой ракеты по-прежнему не превышает ограничения, установленного договором - 500 километров.

По словам Матвеевского, у новой ракеты более мощный боезаряд и более высокая точность. Из-за нового оборудования, как утверждает генерал, ракета и стала длиннее. Двигатели и маршевая система при этом, по его словам, не изменились, и дальность полёта ракеты даже несколько уменьшилась по сравнению с предыдущей версией.

У Соединённых Штатов и их союзников другие данные. Министерство обороны США заявило, что американский военный атташе и другие западные дипломаты отказались принять участие в брифинге. В ЕС заявили, что представители большинства стран союза не участвовали в нём, поскольку его целью не была конструктивная дискуссия.

США убеждены, что новая ракета нарушает договор о РСМД и требуют от России уничтожить все такие ракеты и пусковые установки. Переговоры в Женеве между Россией и США по этому вопросу завершились безрезультатно.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее дал Москве время до начала февраля, чтобы вернуться к соблюдению договора. По истечении этого срока Вашингтон, как ожидается, официально уведомит Москву о выходе из договора, заключённого в 1987 году между СССР и США.