В Нью-Йорке умер литовский режиссёр Йонас Мекас

В Нью-Йорке умер литовский режиссер Йонас Мекас. Ему было 96 лет. Мекаса считают одной из важнейших фигур экспериментального кино и называют отцом американского авангарда.

​Мекас родился 24 декабря 1922 года. В 1944 году его арестовали немецкие власти. Вместе с младшим братом Адольфасом до 1945 года он находился в нацистском лагере, а после окончания войны – в лагере для перемещённых лиц.

В 1946–1948 годах Мекас изучал философию в университете Майнца. В 1949 году вместе с братом переехал в США. Там они основали журнал авангардного кино. В 1962 году вместе с другими авангардистами Мекас создал Кооператив кинематографистов. Он также сотрудничал с Сальвадором Дали, Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно и другими. С 1970-х годов читал курсы о кино в Нью-Йоркском университете и других учебных заведениях.

В 1992 и в 2012 годах Мекас получил французский орден Искусств и литературы. В 1995 году удостоен Национальной премии Литвы в области литературы и искусства.