В Латвии после политического кризиса сформировано правительство

Парламент Латвии в среду поддержал правительство, сформированное премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. В правящую коалицию не вошла партия "Согласие", в основном поддерживаемая русскоговорящим населением.

Партия премьер-министра "Новое Единство" имеет в парламенте наименьшую фракцию. Ей удалось сформировать правительство благодаря поддержке депутатов пяти из семи политических партий, представленных в парламенте.

Кроме того, Кариньш заручился поддержкой правых и центристских парламентских фракций, которые ранее не могли договориться между собой.

Прошедшее в октябре выборы выиграла партия "Согласие". Она получила 23 из 100 мест в парламенте. Но с ней отказались сотрудничать остальные латвийские партии. Таким образом представители "Согласия" не вошли в правительство. В оппозиции также остался левый Союз зелёных и крестьян.

Кришьянис Кариньш родился США. Он имеет гражданство Латвии и Соединённых Штатов. Новый глава правительства раньше занимал пост министра экономики республики. Одно из его главных обещаний - устранить нарушения в финансовом секторе страны.