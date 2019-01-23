В Чечне закрыли дело о восьми расстрелянных жителях Дагестана

Следственный комитет Чечни закрыл уголовное дело в отношении восьми жителей Дагестана, расстрелянных полицейскими два с половиной года назад.

Дагестанцы были похищены на территории своей республики в течение одной недели осенью 2016 года - при содействии вооружённых людей в масках. По словам родственников, биллинг показал, что в какой-то момент телефоны похищенных находились рядом со зданием Центра по противодействию экстремизму в Махачкале.

Следственный комитет в Дагестане возбудил уголовные дела о похищении молодых людей. Некоторое время о них ничего не было слышно – до тех пор, пока в ночь с 8 на 9 октября полиция Чечни не расстреляла на проселочной дороге в Гудермесском районе два автомобиля, в которых как раз находились восемь человек. Позже ДНК-тесты подтвердили родство убитых в Чечне с семьями похищенных в Дагестане. При этом тела молодых людей после расстрела были сожжены.

Родственники убитых уверены, что к их исчезновению причастны спецслужбы.

Следственный комитет Чечни, в свою очередь, завёл уголовное дело о нападении на полицейских и незаконном обороте оружия. С лета 2018 года его пытались закрыть в связи со смертью обвиняемых, однако для этого было необходимо согласие родственников погибших, которые выступали против.

Несмотря на это, в середине января 2019-го семьи погибших получили из Чечни уведомления о прекращении уголовного дела. Родственники намерены обжаловать это решение.