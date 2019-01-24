"Зона права" сообщила о новых случаях рабского труда в ИК-14 в Мордовии

Правозащитная организация "Зона права" просит Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России проверить новую информацию о рабском труде осужденных женщин в колонии №14 в Мордовии. Об этом сообщил "Коммерсанту" глава организации Сергей Петряков.

В январе к правозащитникам обратились три женщины, которые отбывали или отбывают наказание в этой мордовской колонии. Ирина Ушанова рассказала, что её и других заключённых регулярно вынуждают выходить на сверхурочную работу до часа ночи, угрожая избиениями, запретом приема пищи и доступа к личным вещам и в место отдыха. По словам Ушановой, норма выработки в колонии искусственно завышена, заключённые не могут ее выполнить. В январе после жалоб осужденных в правоохранительные органы их лишили поощрений.

В заявлении Ушановой также сказано, что в магазине колонии продают просроченные продукты, и администрация не изолирует заключённых, заболевших туберкулезом, пишет "Коммерсантъ".

Бывшая заключенная ИК-14 Гелена Алексеева рассказала газете, что заработная плата в колонии составляет 350–400 рублей. А Елена Федорова сообщила правозащитникам, что сотрудники колонии замалчивают случаи получения травм на производстве.

В декабре Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила использование рабского труда осужденных в ИК-14 в Мордовии. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении исполняющего обязанности начальника Юрия Куприянова. Его отстранили от должности.

О рабских условиях труда в этой колонии ещё в 2013 году сообщала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая отбывала там наказание. Толоконникова тогда объявляла голодовку в знак протеста против этого и против угроз со стороны администрации. Позже её перевели в другую колонию. Проверка же в ИК-14 тогда, как утверждалось, не выявила нарушений.