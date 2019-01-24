Бывший юрист Трампа отказался выступать в Конгрессе США из-за угроз

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн отказался выступать в Конгрессе США из-за угроз, якобы поступающих в его адрес со стороны президента США. Выступление бывшего юриста Дональда Трампа планировалось на 7 февраля.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис заявил, что угрозы поступали как со стороны самого Трампа, так и со стороны его юриста Руди Джулиани. Как именно глава Белого дома и его окружение оказывали давление на Коэна, Дэвис не уточнил. Он сообщил, что экс-адвокат Трампа намерен выступить перед Конгрессом в более подходящее время.

В декабре 2018 года суд приговорил Коэна к трём годам тюрьмы. Юрист признал себя виновным в даче ложных показаний Конгрессу по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Позднее Коэн заявил прессе, что нарушил закон по указанию Трампа.

Офис спецпрокурор, ведущего расследование вероятного вмешательства России в выборы в США, сообщил, что Коэн никогда не говорил следователям о своей лжи Конгрессу по указанию Трампа.