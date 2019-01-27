Без морально-этических оценок. К 95-летию смерти Владимира Ленина

95 лет назад, 27 января 1924 года, в 16.00 забальзамированное тело умершего в подмосковных Горках Владимира Ленина было помещено во временный деревянный мавзолей на Красной площади в Москве. О причинах смерти Ленина до сих пор ведутся споры. По просьбе его племянницы Ольги Дмитриевны Ульяновой в 1999 году на 25 лет было продлено ограничение доступа к дневнику лечащих врачей Ленина. Документ имеет и другие названия: "Дневник Алексея Михайловича Кожевникова", "Дневник дежурных врачей".

Согласно официальному заключению, "...основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose). Вследствие сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия".

Решение ограничить доступ к дневникам лечащих и дежурных врачей Ленина пытался в прошлом году оспорить в суде московский врач-гериатр и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов, который называет официальное заключение заведомо неверным. Он считает, что содержание дневников позволяет назвать точный диагноз и снять с российских врачей Ленина обвинения в “неправильном лечении”. Сам Новоселов возможность ознакомиться с дневниками имел: в 2017 году ему был предоставлен доступ к ним "в порядке исключения". Но опубликовать книгу для клинического сообщества, в которой оцениваются с профессиональной точки зрения лечение Ленина и заключение о причинах его смерти, а также комментируются обстоятельства из истории медицины, связанные с последними месяцами жизни вождя советского государства, Новоселов пока не может. В то же время Новоселов не скрывает, что, согласно выводам его исследований, причиной смерти Ленина были осложнения от neurolues (syphilis, lues) – хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением, вызываемое бледной трепонемой (treponema pallidum). Люэс был одним из самых распространенных заболеваний на территории нынешней России с начала XVI до первой трети XX века. На Уральском демографическом форуме в прошлом году Валерий Новоселов выступил с докладом "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В.И. Ленина". Он пришел к выводу, что этим заболеванием страдал и Иван Грозный.

Недоступность для врачей-исследователей медицинской документации исторических лиц делает ряд вопросов истории непонятными для самих историков, социологов и политологов, уверен доктор Новоселов. Он предлагает посмотреть на историю России через историю заболевания, которое имело высокую социальную и демографическую значимость, могло сказаться на характере деятельности страдавших им руководителей страны. Ученый особо подчеркивает, что видит в люэсе только болезнь, и не дает никаких морально-этических оценок.

– Ваш доклад называется "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В.И. Ленина". Вы писали этот доклад как историк или как врач?

– Как врач, но и как специалист по истории сифилиса, как специалист по истории отечественной неврологии конца ХIX – начала XX века, как человек, хорошо разбирающийся в истории болезни пациента Ульянова В.И. В Москве есть Научное общество истории медицины, заседания которого проводятся на базе Института организации здравоохранения имени Семашко. Когда я делал доклад в прошлом году, я задал вопрос, кто из присутствующих историков медицины знает вообще об этом документе – о дневниках врачей Ленина? Все историки медицины, которые там присутствовали, включая заведующих уцелевших в медицинских вузах кафедр истории медицины, ответили, что про этот документ они даже и не слышали. Поэтому вопрос, как историк или как врач я занимался исследованием, не очень корректно поставлен. В силу эксклюзивности случая здесь было совмещено, наверное, все. Я не историк по образованию, у меня классическое высшее медицинское образование, но, наверное, мой тридцатилетний интерес к этой теме выразился в том, что я являюсь специалистом по болезни Ульянова и всему, что вокруг этого события протекало с точки зрения становления научной и медицинской мысли и борьбы с этим заболеванием.

– Вы безуспешно оспаривали в суде закрытие доступа к дневникам лечащих врачей Ленина. Из-за него вы пока не сможете публиковать книгу о своих исследованиях. Но, насколько я понимаю, вы пришли к твердому выводу, что люэс был причиной смерти Ленина.

– Документы не закрыты, они имеют статус "Ограниченный доступ". Такой хитрый статус – ограничение доступа, на основании которого исследователи не могут просто так прийти и получить их. Находятся они в РГАСПИ – Российском государственном архиве социально-политической истории, это бывший партийный архив при ЦК КПСС. Действительно, племянница Ленина написала в 1999 году просьбу о продлении ограничения доступа с очень странной формулировкой, и Росархив, не имея на то полномочий, продлил это ограничение до 2024 года. Тем не менее, руководство архива посчитало возможным дать мне эти дневники, я работал с ними, за что я им очень благодарен, с 26 января по 29 марта 2017 года в читальном зале. И я пришел к несомненному выводу о причине смерти Ленина ... Это третичная форма сифилиса, который был очень распространен в то время. Это была колоссальная общественная проблема. Все сложнее, чем так вот просто сказать, что Ленин умер от нейросифилиса. Эта тема очень сложная, это тема для врачей, неврологов, сифилидологов, патофизиологов, патанатомов и судебных экспертов. Она сложна тем, что ее надо изучать не с современных позиций, а путем осознания именно того времени, именно 1920-х годов. То есть надо брать все учебники, все монографии, в том числе и врачей Ульянова, в том числе и немецких врачей, которые приехали. Изучать, как они думали, что они думали, почему принимали такое решение, правильное ли было лечение именно на тот момент. И комментарии надо давать не свои, современные, а использовать монографии врачей, которые лечили, и патологоанатома, который вскрывал потом тело Ленина.

– Я хотел бы все-таки вернуться к названию вашего доклада – "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей Ленина". Означает ли это, что у Грозного была та же болезнь, что и у Ленина? Если да, то каким образом вы сделали этот вывод?

– Скорее всего, это так. Надо понимать, что уровень доказательной базы по царю Ивану Грозному гораздо меньше, потому что нет ничего – ни истории болезни, ни записей врачей. Это XVI век, годы жизни царя Ивана – 1530–1584 год. У нас есть только останки, то есть часть уцелевшего скелета и тлен, которые находятся в усыпальнице Кремля. Известна точная дата прихода сифилиса в Россию – это 1499 год, клиническая картина у Ивана Грозного соответствует третичному сифилису. В частности, для него характерно поражение внутренних органов, костной и нервной системы. О заболевании свидетельствуют и следы ртути, которой лечили сифилис тогда и вплоть до двадцатого века. Ртуть нашли в останках Ивана Грозного и его первой жены. Кроме того, у него были характерные изменения костной ткани, они не соответствовали возрастным изменениям. Это удивило исследователей, но вывод они сделали неправильный, они все-таки посчитали, что это какие-то изменения, связанные с неправильным образом жизни, избыточным питанием, употреблением алкоголя, малой подвижностью. Хотя, с другой стороны, они пишут о том, что они очень были резко выражены, то есть не соответствовали возрасту. А такое резкое развитие остеофитов и может указывать на поражение люэсом. Есть и другие нюансы, характерные именно для третичного поражения, например, в картину вписываются и изменения психики Ивана Грозного во второй половине жизни, в том числе жестокость опричнины... Заболевший нейросифилисом человек возбужден, нормальный совершенно отец семейства становился злобным, жестоким, часто проигрывал все свое имущество в карты, становился сексуально невоздержанным... Кстати, у Ивана Грозного было много жен, это не характерно для русских царей ни до, ни после этого царя.

А вот что писал про Ленина Фон Штрюмпель, врач-консультант В.И. Ульянова: "Рядом со всеми этими признаками начинающейся умственной слабости обнаруживается часто, с другой стороны, ненормальная раздражительность. Больной впадает в возбуждение, в гнев и т.п. Обыкновенно, впрочем, это настроение быстро проходит, не оставляя прочного следа. Легко понять, какой страх и опасения эти перемены всей личности больного внушают окружающим, тем более что вначале они совершенно не могут понять, почему больной "совсем не тот, что был раньше".

И еще одно свидетельство, Виктор Петрович Осипов, один из основных лечащих врачей Ленина с июля 1923 года: "Неврастеническая форма, подобно вообще всем формам мозгового сифилиса характеризуется головными болями, преимущественно, усиливающимися по ночам, при согревании головы подушкой; могут присоединяться боли в костях; в некоторых случаях головные боли достигают такой силы, что больные покушаются на свою жизнь; часто больные жалуются на тяжесть в голове, неясность и затруднение мышления, умственную и физическую утомляемость, что легко доказывается объективно; раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожное и беспокойное состояние…"

Сифилис получил распространение не только на Руси, вообще в Европе. В середине 1920-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге болел данным заболеванием, каждая десятая женщина. В Москве, по данным вскрытий, 5,5 процентов имело признаки перенесенного сифилиса. А в отдельных областях СССР – до 40 процентов населения страдали от этого заболевания. Если взять население СССР тогда – 150 миллионов, то 5,5 процентов – это нам дает до 8 миллионов больных. Сегодня в Российской Федерации – 30–32 тысячи человек всего страдают сифилисом.

– Вы упомянули, что известна точно дата прихода сифилиса в Россию, назвали 1499 год. Откуда такая точность?

​– Большинство литературных источников указывает, что одна из первых эпидемий люэса в Европе была при осаде Неаполя Карлом VIII в 1495 году среди французского войска. Затем болезнь перешла во Францию и другие государства, и передвижение войск стало важным логистическим элементом распространения болезни в Европе. О дате появления данного заболевания на территории Московского княжества сообщают так: "Первое указание на появление сифилиса в Кракове относится к 1495 году (Meyer Ahrens); затем через Польшу болезнь эта проникла в Россию в 1499 году. Следующее отысканное известие находится в Московском государственном архиве, в собрании дипломатических сношений с Польшей: Великий князь Иван Васильевич послал в Литву к своей дочери великой княгине Елене 30 мая 1499 года сына боярина Мамонова, по делу об истребовании от великой княгини перемены религии. Вместе с прочими поручениями посол получил приказание осведомиться в Вязьме, не болеет ли кто в Смоленске новой болезнью, которая сопровождается страданиями кожи и называется "французскою болезнью", а также правда ли, что эта болезнь занесена туда из Вильны". Откуда это заболевание появилось, существуют несколько теорий, но никто точно не знает. Предполагается африканский путь или американский путь. Я придерживаюсь смешанной теории, что заболевание появилось в Западной Африке, в районах современного Камеруна, Чада или Сенегала, а потом каким-то образом попало, может быть, с рабами на Карибы, на невольничьи рынки. И потом со стороны Португалии, Испании, Франции пошло на Польшу, а потом уже в Московское княжество.

– Иван Грозный любил свою первую жену. Вы упомянули о ртути, найденной в ее останках. Но ведь есть теория, что она была отравлена, и именно это спровоцировало жестокость Ивана Грозного в последующий период.

– Причинно-следственные связи действительно очень сложно прослеживать. Давайте говорить о болезни. Как обычно лечат от сифилиса? Половых партнеров лечат вместе, значит, супруга и супругу лечили вместе. То, что ртуть тогда использовали для лечения, это тоже известно. То, что это прижизненное введение, это подтвердила экспертиза, которую делали судебные эксперты. Ртуть в 16-м веке использовали в косметике. То, что царица использовала для косметики ртуть, – такое возможно, но чтобы царь использовал косметические средства – это сложно предположить. Еще ртуть использовали алхимики, в поисках вечной жизни, но мне сложно здесь сделать какие-то выводы при отсутствии документов.

– Есть еще какие-то свидетельства того, что Иван Грозный был болен люэсом?

– По поводу Ивана Грозного существует порядка 10 косвенных доказательств, прямых быть не может, как вы понимаете, есть только тлен. Скажем, больные данным недугом, они были или бесплодны, или дети их были мало жизнеспособны. Мы помним, что у царя дети были, но все они были нежизнеспособны, кроме первого сына. То есть скорее всего, заражение произошло где-то незадолго до или после женитьбы. А почему они были нежизнеспособны, потому что наследственный сифилис – это уже заболевание нервной системы, которое не позволяло детям развиваться соответственно возрасту, они отставали в развитии. Среди руководителей нашей страны, как бы она ни называлась, Московское княжество или РСФСР, я знаю только двух лиц, у которых прослеживается четко это линия, – это Иван Грозный и пациент Владимир Ульянов.

– А можно ли предполагать, в какой период Ленин заразился этой болезнью?

– Нет, нельзя. Основной лечащий врач немецкого происхождения Макс Нонне, ведущий специалист по нейросифилису Германии, который приехал в 1923 году и подтвердил правильность лечения до этого периода российскими врачами, приводит случай, когда его пациент в возрасте 80 лет, переболев в 20 лет, не имея повторных возможностей заражения, имеет нейролюэс. То есть это заболевание молчало более 50 лет. Надо сказать, что в те годы эта болезнь не выглядела как сегодня, в наше век антибиотикотерапии. Оно выглядело по-другому. То есть оно могло долго-долго молчать. Молчать 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет, а потом неожиданно проявиться. Почему так было, тогда врачи не знали. Поэтому здесь ничего точно сказать нельзя. У меня есть какие-то догадки, предположения, связанные с малярией, которую перенес Ульянов в самарский период жизни, но, тем не менее, это очень сложно объяснять.

– Известно, что деятели Великой Французской революции были очень жестоки, в частности Жан-Поль Марат страдал псориазом. Как вы считаете, это заболевание могло повлиять на его поведение?

– Я в своих выводах опираюсь только на документы. В случае с Лениным у меня документы есть. Я давно изучаю историю болезни Ленина, и у меня очень много есть разных мнений – министров, врачей, обычных людей, историков, даже лениноведов, которые путают и продолжают путать и себя, и население, и социологов, и политиков. Что я сделал? Я исключил все мнения, любые, включая лозунги, с которыми шли трудящиеся на похороны, где звучит – "Все на борьбу со слухами, это обязанность каждого честного гражданина". Я взял только один документ – это прямая речь врачей. Это более правильная позиция. Тем, что происходило с Маратом, надо заниматься специально, но при том, что ничего нет на руках, а есть только сторонняя речь, это не очень верно. Слова со слов не несут в себе зерно правды. В случае с Лениным есть много документов. Я использовал только некоторые из них, причем оригинальные. А в случае с Маратом есть только какие-то исторические высказывания. Смотрите, мы, люди, да и все живое живет в состоянии здоровья и болезни – это две формы жизни.

Мы живем в состоянии здоровья и в состоянии болезни. В состоянии болезни мы живем большой довольно период нашей жизни, то есть мы и наша жизнь – это наши болезни в том числе. Сейчас современный человек в развитых странах, как правило, доживает до периода старости и живет в этом периоде, когда у него формируется много-много заболеваний, связанных с механизмами старения, довольно долго. А болезни, в которых мы живем, влияют на наше поведение. Поэтому несомненно, что эти документы, которые закрыты от врачей, от исследователей, нужно открывать, обязательно открывать. Чтобы люди знали. От этого история нашей страны не станет хуже или лучше, она будет такой же великой и трагической. Мы все за нее болеем и переживаем, – рассказал в интервью доктор Валерий Новоселов.