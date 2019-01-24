В Великом Новгороде ограничили возраст выплаты за первого ребёнка

В Великом Новгороде за рождение первого ребёнка выплату получат только женщины моложе 29 лет. Об этом сообщает местное издание "Новгород.ру".

Такое решение приняли депутаты областной думы, объяснив ограничения возможностями регионального бюджета. Кроме того, глава парламента Новгородской области Елена Писарева отметила, что в национальном проекте "Демография", который внёс президент России Владимир Путин, обозначен возраст получателя пособия за рождение первого ребёнка от 24 до 29 лет.

"Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить", — сказала глава регионального парламента.

Размер пособия — 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или получить их, когда ребёнку исполнится полтора года.

С 2019 года в Новгородской области прекратилась программа "Семья", предполагавшая при рождении третьего ребёнка выплату двухсот тысяч рублей.

Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях называл демографическую проблему, то есть угрозу снижения численности населения страны, одной из важных для России. В так называемом майском указе президента одной из целей, которых необходимо достичь к 2024 году, названо "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения". В ноябре 2017 года на встрече с многодетными семьями Путин, в частности, объявил о "перезагрузке" демографической политики, пообещал поддерживать малообеспеченные семьи и создавать дополнительные стимулы для рождения второго и третьего ребенка.

Премьер Дмитрий Медведев тоже часто говорит о необходимости роста рождаемости. "Самый большой объём предусмотрен на поддержку демографии, понятно почему. Эти деньги дадут отдачу не только здесь и сейчас, но и позволят улучшить ситуацию в будущем. Главное, что они должны укрепить благосостояние людей, позволят развивать систему образования, дадут возможность детям вырасти образованными людьми. В нашу экономику придут профессиональные и активные граждане, которые будут участвовать в новых проектах" – говорил российский премьер осенью прошлого года.

Так называемый материнский капитал – единовременная выплата около 450 тысяч рублей, которая производится при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка, с 2015 года не индексируется.