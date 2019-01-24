Благовещенский районный суд в четверг на два месяца арестовал владельца приюта "Дружок", в котором десятки собак погибли от голода. Вячеславу Золотарёву вменяют жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В сообщении отмечается, что представитель прокуратуры Благовещенска поддержал ходатайство следователя. Он просил суд при принятии решения учесть характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности задержанного, а также повышенный общественный резонанс.

23 января Золотарёва задержали в Благовещенске по возвращении из-за границы. Само уголовное дело было возбуждено 17 января. За два дня до этого полицейские побывали в приюте и обнаружили там более 40 мёртвых собак.

О том, как содержались животные в приюте, сообщили волонтёры, которые опубликовали эту информацию в социальных сетях. Всего, по их данным, в приюте могло находится несколько сотен животных. Когда местные жители узнали о том, что в приюте собаки умирают от истощения, они разобрали почти всех выживших животных. В приюте остались около десятка самых агрессивных собак, о них позаботились волонтёры.

Золотарёв организовал приют для бродячих собак в 2014 году. Он заключил контракты на отлов животных с администрациями нескольких районов и городов области.