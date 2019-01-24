Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра страны Алекса Салмонда. Ранее его обвиняли в сексуальных домогательствах к двум женщинам, сообщает The Guardian.
64-летний Салмонд был лидером Шотландской национальной партии, выступающей за независимость страны от Великобритании. Сейчас он ведёт программу на телеканале RT (бывший Russia Today).
- Салмонд был фигурантом полицейского расследования о возможных сексуальных домогательствах к двум женщинам несколько лет назад. Отчёт об изучении обвинений правительство Шотландии передало полиции в августе, пишет The Guardian. Связан ли арест с этим расследованием — не сообщается.
- Под руководством Салмонда в Шотландии в 2014 году был проведён референдум о независимости страны. Он закончился поражением сторонников независимости, после этого Салмонд ушёл в отставку с поста первого министра и лидера Национальной партии.
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