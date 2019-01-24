Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра страны Алекса Салмонда. Ранее его обвиняли в сексуальных домогательствах к двум женщинам, сообщает The Guardian.

64-летний Салмонд был лидером Шотландской национальной партии, выступающей за независимость страны от Великобритании. Сейчас он ведёт программу на телеканале RT (бывший Russia Today).

Салмонд был фигурантом полицейского расследования о возможных сексуальных домогательствах к двум женщинам несколько лет назад. Отчёт об изучении обвинений правительство Шотландии передало полиции в августе, пишет The Guardian. Связан ли арест с этим расследованием — не сообщается.