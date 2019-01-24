Жители Ингушетии, обвинённые в терроризме, пожаловались на пытки

Пятеро жителей Ингушетии, которых обвиняют в подготовке терактов, утверждают, что оговорили себя под пытками, сообщает "Кавказ.Реалии". На заседании суда, которое состоялось 22 января, все пятеро отказались признать свою вину. Им продлили арест до 27 апреля.
Издание "Кавказский узел" приводит слова адвоката, представляющего интересы одного из обвиняемых Эльберта Харсиева. Тот утверждает, что с момента задержания в ноябре 2016 года его "пытали током, надевали на него маски, раздевали догола, бросали в подвал". После этого Харсиев якобы оговорил себя, заявив, что хранил в доме гранату.
О том, что гранату подбросили во время обыска, также рассказывал отец одного из обвиняемых, пишет "Кавказ.Реалии".
- 15 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании пяти жителей Ингушетии, которые якобы готовили теракты в республике и у посольства Франции в Москве. В ФСБ заявили, что в домах подозреваемых найдено оружие и взрывные устройства.
- По версии ведомства, задержанные входили в группу, связанную с запрещенной в России и ряде стран террористической группировкой "Исламское государство". Еще шестеро участников этой группы, включая её лидера, якобы были убиты в октябре 2016 года.
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