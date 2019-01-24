Жители Ингушетии, обвинённые в терроризме, пожаловались на пытки

Пятеро жителей Ингушетии, которых обвиняют в подготовке терактов, утверждают, что оговорили себя под пытками, сообщает "Кавказ.Реалии". На заседании суда, которое состоялось 22 января, все пятеро отказались признать свою вину. Им продлили арест до 27 апреля.

Издание "Кавказский узел" приводит слова адвоката, представляющего интересы одного из обвиняемых Эльберта Харсиева. Тот утверждает, что с момента задержания в ноябре 2016 года его "пытали током, надевали на него маски, раздевали догола, бросали в подвал". После этого Харсиев якобы оговорил себя, заявив, что хранил в доме гранату.

О том, что гранату подбросили во время обыска, также рассказывал отец одного из обвиняемых, пишет "Кавказ.Реалии".