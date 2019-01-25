Хотят как в Чечне. Регионы перенимают опыт борьбы с газовыми долгами

После решения районного суда в Грозном о списании долгов за газ депутаты законодательных собраний ряда регионов России обратились с аналогичными заявлениями в прокуратуру. Такие заявления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Самарской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях. Депутаты считают, что ситуация в Чечне помогла привлечь внимание к проблемам с долгами в остальных регионах. И, возможно, теперь будут сделаны первые шаги к их решению.

Грозненский суд обязал компанию "Газпром межрегионгаз" списать жителям Чечни 9 миллиардов рублей долгов за газ. В суд обратилась прокуратура, которая посчитала, что задолженность является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.

На днях министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил такой шаг прокуратуры тем, что долг сформировался во время войны.

"Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг – правильный и отвечающий интересам чеченского народа", – сказал Умаров.

Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации

"Газпром межрегионгаз"в свою очередь сообщил, что эта задолженность сформировалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года (для справки: режим контртеррористической операции на территории Чеченской Республики был снят 16 апреля 2009 года). 22 января в пресс-службе "Газпром межрегионгаз" изданию "Говорит Москва" уточнили, что задолженность составляет 9,353 миллиарда рублей, и эта сумма указана в мотивировочной части судебного решения. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу на решение суда о списании долгов.

Однако позже в сообщении на сайте правительства Чечни глава республики Рамзан Кадыров заявил, что "в постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный".

Прецедент в Чечне поднял проблему с долгами за газ и другими коммунальными услугами в остальных регионах страны. В Астраханской области депутаты "Справедливой России" обратились к председателю Думы с предложением рассмотреть проект о заявлении в прокуратуру по поводу аннулирования задолженности.

Депутат Госдумы России от "Справедливой России" Олег Шеин рассказал Радио Свобода, что "Газпром Межрегионгаз" сам приводит к образованию просроченной задолженности, которая уже не может быть предметом судебных разбирательств. Более того, из-за действий коммунальных компаний даже исправные плательщики могут оказаться вдруг должниками.

– Корпорация "Газпром" в лице "Межрегионгаза" поленилась использовать долгих три года, для того чтобы подать обычные заявления на судебные приказы. Сказала: нам эти деньги не нужны. Речь идет о дебиторской задолженности, которая через суд взысканию не подлежит. Этот вопрос принципиально важен применительно к разным регионам России. В Астрахани я сталкивался с ситуациями, причем это не единичный случай, когда коммунальные компании не выставляют людям долги на протяжении длительного времени. Люди платят в полной уверенности, что они добросовестные плательщики. Затем коммунальные компании неожиданно могут прислать письмо и сказать: давайте сделаем сверку за 2009 год, у нас ваши квитанции потерялись, придите и покажите, что вы платили в 2009 году. Если человек свои квитанции выкинул, а хранят их на протяжении всей жизни не многие, такой добросовестный плательщик автоматом переходит в категории неплательщика.

Трюк с признанием плательщиков недобросовестными через подобного сорта сверки сегодня расползается по всей Российской Федерации

​Какие это влечет последствия? По суду, понятно, коммунальщики деньги взять не могут. Но если этот человек имеет право на льготы или субсидии как ветеран, инвалид или малообеспеченный человек, то коммунальщики перекроют ему возможность получать государственные меры социальной поддержки. Потому что меры господдержки оказываются только в отношении добросовестных плательщиков. И вот этот трюк с признанием плательщиков недобросовестными через подобного сорта сверки сегодня расползается по всей Российской Федерации. Понятно, что речь идет, по сути дела, о шантаже добросовестных потребителей, и урегулирование ситуации требует законодательного решения.

Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где весной и летом 2018 года многие граждане стали получать уведомления о якобы имеющихся у них задолженностях по оплате коммунальных услуг, возникших в 2008-2009 годах.

Депутат Законодательного собрания в Петербурге Борис Вишневский вел переписку с Администраций города по поводу списания этих долгов, так как по ним истек срок исковой давности. По словам Вишневского, Администрация отказалась списать эти задолженности и вместо этого рекомендовала гражданам обратиться в суд и требовать их списания.

После прецедента в Чечне десять оппозиционных депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия роста) обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за газ и другие услуги ЖКХ.

Олег Шеин не уверен, что определенные долги на самом деле существуют. Появление задолженности может быть результатом действий коммунальных компаний, которые вдруг решили провести сверку платежей за какой-либо год, а плательщики не сохранили квитанции.

Сейчас они готовят законопроект о коммунальной амнистии

– Я за то, чтобы коммунальщики активнее судились, потому что одна из причин роста тарифов заключается в известной демагогии: у нас большие неплатежи, поэтому давайте мы поднимем тарифы для тех, кто платит, потому что иначе мы все разоримся. Судитесь! Больше того, списание просроченной дебиторки будет мотивировать коммунальных монополистов к тому, чтобы те подавали заявления в суды и работали с реальными неплательщиками.

Шеин рассказал, что сейчас они готовят законопроект о коммунальной амнистии по случаям, когда у долга превышен срок исковой давности, и до этого не была осуществлена судебная работа. Если иск был подан, но приставы не исполняют решение, это другой случай. Когда долг доказан в суде, и спорить там не о чем, долг должен сохраняться.

По его мнению, случай с Чечней проявил способность общества к самоорганизации.

Прецедент по Чечне предполагал обычное, классическое правило, что Чечня отдельно, а остальная часть России отдельно

– То, что пошло по регионам, было организовано не в рамках обычных партийных процессов, когда центральный аппарат партии рассматривает вопрос, отправляет циркуляры на места, а там партийные руководители вместе с фракцией принимают решения. Здесь все шло очень динамично, спонтанно и было подхвачено низовой волной депутатов из оппозиционных партий – "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. Это новое явление в стране, и оно предполагает, что подобные резонансные вещи могут встречать и будут встречать такую самоорганизующуюся реакцию в будущем. Это означает, что органам реальной власти надо будет принимать более взвешенные решения. Понятно, что прецедент по Чечне предполагал обычное, классическое правило, что Чечня отдельно, а остальная часть России отдельно. Получается не так, получается, что любые смелые решения, позитивные или отрицательные, которые проходят на местах, будут иметь рефлексию от общества.

Депутат Государственного Совета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов также обратился в прокуратуру с просьбой списать дебиторскую задолженность населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию. С момента подачи заявления прошло пять дней, но пока депутат не получил никакого ответа. По мнению Степанова, волна подобных обращений – это большой знак SOS, попытка обратить внимание на проблемы регионов.

Структура долгов может быть разная, исходя из субъектных каких-то особенностей, но народ всегда у нас остается в проигрыше

– У нас тоже есть долги, и не только по газу. У нас тоже есть проблемы в ЖКХ, у нас тоже есть дома без отопления, без горячей воды, поэтому посмотрите на нас всех. И федеральный центр, наверное, все-таки должен как-то в это вмешаться. Поясню, что в регионах немножко разные долги по газу. У населения Чувашии, у физических лиц, которые заключают каждый свой договор на обслуживание с Межрегионгазом, долги – почти 50 миллионов рублей. Но при этом, например, есть застройщик микрорайона в столице Чувашии городе Чебоксары. Это юридическое лицо не заплатило за газ тоже примерно на 50 миллионов рублей. Но дело в том, что негативные последствия несет не столько юрлицо, а люди: 30 многоквартирным домам в этом году летом отключили горячую воду. То есть крайним все равно остается народ. Поэтому структура долгов может быть разная, исходя из субъектных каких-то особенностей, но народ всегда у нас остается в проигрыше. Именно поэтому я и обратился с заявлением.

Сейчас Константин Степанов ждет реакции федерального центра и коллег из Государственной Думы. Депутат считает, что так как "Газпром" на 50 процентов принадлежит государству, нужно разработать экономически обоснованные тарифы в тех регионах, где есть большие задолженности. И если не списывать долг одномоментно, то сделать процесс уменьшения задолженность более мягким, более простым для регионов.

Эта проблема сохраняется, как минимум, с 2012 года, то есть она не решается нигде, ни на каком уровне

– Например, Чувашская республика – глубоко дотационный регион. У нас нет полезных ископаемых, как у наших соседей, допустим, из Татарстана. И понятно, что нам нужна помощь. Но наш губернатор, видимо, в силу каких-то причин, не делает таких заявлений. А проблема с газом у нас есть. В Чувашии есть город Шумерля, его неофициально называют город-банкрот. У него 150-170 миллионов рублей задолженность за газ. И эта проблема сохраняется, как минимум, с 2012 года, то есть она не решается нигде, ни на каком уровне. Поэтому сейчас, мне кажется, появилась очень хорошая возможность это как-то все отработать.

Общая просроченная задолженность за газ всех потребителей в России составляет 137,7 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". Просроченные долги населения составили 37,9 миллиарда рублей. По долгам населения крупнейшими должниками стали Чечня (13,291 миллиарда рублей), Дагестан (9,033 миллиарда), Кабардино-Балкария (2,732 миллиарда), Краснодарский край (1,262 миллиарда) и Ингушетия (1,131 миллиарда рублей). А по долгам юридических лиц лидируют Тверская область (66 предприятий), Пермский край (47 предприятий), Саратовская область (44 предприятия), Краснодарский край (39 предприятий), Владимирская и Оренбургская области (по 34 компании).

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич считает, что списание долгов в Чечне приведет к снижению платежной дисциплины по всей стране. Тем не менее, по ее мнению, депутаты из других регионов выбрали правильную модель поведения в этой ситуации.

– Это очень хорошее поведение, молодцы депутаты, они обостряют проблемы не прямыми наездами на Чечню, а с просьбой сделать то же самое для всех субъектов. Сделать это довольно сложно, такие деньги на дороге не валяются, поэтому посмотрим, к какому способу компромисса придет федеральная власть. Чечню они не окоротят, это особое место, и они так же не могут простить все долги, потому что иначе придется "Газпрому" покрывать эти издержки. Будут искать какой-то компромисс. Посмотрим.