ФСБ и полиция задержали бывшего заместителя министра энергетики России по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, 51-летний Вячеслав Кравченко устроил на фиктивную работу в структуры министерства свою знакомую. Как утверждается, женщина несколько лет работала в структурах ведомства, но не ходила на работу и не выполняла никаких обязанностей, только получая зарплату. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.

Кравченко и трудоустроенной им женщине, жены бывшего чиновника министерства энергетики Оксане Гринкевич, вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере, утверждает газета. Им грозит до 10 лет заключения. ТАСС со ссылкой на свой источник пишет, что бывшего чиновника подозревают в хищении.

В министерстве энергетики Кравченко курировал развитие электроэнергетики и курировал вопросы тарифной политики, писало РИА "Новости". В ноябре 2018 года он уволился с работы по собственному желанию.