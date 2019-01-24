Россия и Украина вошли в первую тройку стран по числу жалоб в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году поступило более 12 тысяч жалоб из России. В 2017 году этот показатель составил около восьми тысяч. Об этом говорится в ежегодном отчёте ЕСПЧ.

Суд рассмотрел 238 жалоб из России. Более 100 решений вынесено по статье о запрете пыток. Суд не признал нарушение со стороны российских властей только в пяти случаях.

С Украины ЕСПЧ принял более трех тысяч жалоб. 60 процентов из них касаются последствий вооружённого конфликта в Донбассе и нарушений прав человека в аннексированном Крыму. За прошлый год их количество существенно возросло.

Кроме общих жалоб, суд в Страсбурге рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов с востока Украины, о политических заключенных и о захвате российскими пограничниками украинских кораблей в Чёрном море.

В 2018 году Россия заняла первое место по числу жалоб, поданных в ЕСПЧ (почти 21 процент). На втором месте находится Румыния (более 15 процентов), на третьем – Украина (почти 13 процентов).

Всего в 2018 году ЕСПЧ получил более 43 тысяч жалоб. В прошлом году этот показатель составлял более 63 тысяч.