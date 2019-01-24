Навальный создаёт профсоюз, цель которого – борьба за повышение зарплат

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о старте нового проекта под названием "Профсоюз Навального". Его цель – объединение бюджетников, которым, по расчётам оппозиционного политика, не доплачивают зарплаты.

В объяснении сути проекта Навальный апеллирует к майским указам Путина. Исходя из них в России есть категории работников, зарплату которым работодатель не может начислять произвольно. Это – учителя, врачи, социальные работники, работники учреждений культуры и научные сотрудники.

Зарплата этих бюджетников должна быть как минимум равна средней зарплате по региону, определяемой Росстатом. Таким образом, поясняет Навальный, медсестра в Москве должна сейчас получать 82 тысячи 498 рублей в месяц, учитель в Санкт-Петербурге – 59 тысяч 289 рублей, а воспитатель детского сада в Екатеринбурге – 36 тысяч 427 рублей. Таких денег, по мнению главы ФБК, подавляющее большинство этих работников не получают.

Навальный предлагает каждому вступившему в его профсоюз узнать через сайт проекта, какую зарплату должен получать он, а затем – помощь в составлении жалоб в правоохранительные и надзорные органы и в их юридическом сопровождении. Глава ФБК назвал свой новый проект "боевым инструментом борьбы за обещанную зарплату для 6 миллионов человек, из которых миллиона четыре её точно недополучают". При этом он рассчитывает, что в работу профсоюза будут вовлечены "сотни тысяч людей".

По словам Навального, если раньше он "долгие годы" работал на "группу людей, недовольных коррупцией", то сейчас – на "группу бюджетников, которых обманывают". Глава ФБК подчеркнул, что как политик хочет добиться поддержки и от этой группы.