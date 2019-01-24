В Нальчике совершено нападение на ДПС. Трое нападавших убиты

В Нальчике четверо мужчин совершили ножевое нападение на сотрудников ДПС. По данным агентства ТАСС, огнём из табельного оружия убиты трое нападавших, один полицейский получил ножевое ранение. Личности людей, совершивших атаку, устанавливаются, выясняются мотивы преступления.

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"Вечером в четверг на улице Идарова в Нальчике, по предварительным данным, четверо неизвестных с ножами напали на сотрудников полиции. Полицейские открыли по напавшим огонь, двое нападавших были уничтожены, еще двое ранены", – сообщил собеседник РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.