Против адвокатов обвиняемого, заявившего о пытках, возбудили дело

Против петербургских адвокатов Михаила и Андрея Зломновых возбудили уголовное дело об оскорблении следователя ФСБ, сообщили "МБХ медиа".

В последнее время адвокаты представляли интересы своего родственника Павла Зломнова, который проходит обвиняемым по делу о продаже оружия. Заявление на защитников написал следователь ФСБ Даниил Саблин, который и ведёт дело Павла.

По словам следователя, в августе 2018 года на следственных действиях в изоляторе временного содержания адвокаты якобы оскорбили его нецензурными словами в присутствии свидетелей. Зломновы это категорически отрицают.

В тот день, вспоминает Михаил Зломнов, их родственнику должны были предъявить обвинение. Адвокаты пришли к нему, как к своему подзащитному. По их словам, в это время следователь требовал от Павла подписать бумагу, что его могут застрелить при попытке побега.

Павел Зломнов и другой обвиняемый по делу о продаже оружия - Роман Гроздов - были задержаны в Санкт-Петербурге 31 января 2018 года сотрудниками ФСБ. Позже они рассказали, что эти же сотрудники пытали их сразу после задержания в микроавтобусе - в частности, били электрошокером, душили, прыгали сверху. Один из пытавших продавил Павлу Зломнову барабанную перепонку. Медики тогда зафиксировали полученные им травмы. Члены Общественной наблюдательной комиссии, в свою очередь, заявляли, что видели на теле Гроздова следы ожогов от электрошокера.