Сенат США не принял предложения по прекращению "шатдауна"

Американский Сенат не принял предложение президента США Дональда Трампа по прекращению так называемого "шатдауна" – временной остановки правительства страны, которая длится уже больше месяца. Также голосование не прошла инициатива Демократической партии. При голосовании ни один документ не набрал необходимых 60 голосов.



"Шатдаун" в США продолжается более 30 дней. Его причина – разногласия между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно проекта бюджета на 2019 года. В частности споры идут о возведении стены на границе с Мексикой, на котором настаивает Трамп. Он требует выделить на строительство почти шесть миллиардов долларов.

Демократы настаивают на своём проекте, направленном на возобновление работы госслужб. Их инициатива содержит пункт об обеспечении безопасности границ, но не предусматривает финансирование строительства заграждения.

Из-за остановки работы правительства около 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.