Мадуро благодарит Россию за поддержку, а США хотят лишить его денег

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, полномочия которого не признаёт парламент страны и ряд зарубежных государств, включая Соединённые Штаты, поблагодарил Россию за поддержку во время нынешнего политического кризиса в стране.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их сильные и решительные заявления и в поддержку законно сформированного правительства, которое я возглавляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одна!" - написал Мадуро в твиттере.
В четверг Николасу Мадуро позвонил российский лидер Владимир Путин. В ходе разговора он выразил мнение, что Венесуэла испытывает "деструктивное, внешнее вмешательство", которое нарушает нормы международного права. Сам Мадуро обвинил власти США в подготовке госпереворота.
Соединённые Штаты, которые признают легитимным временным президентом Венесуэлы оппонента Мадуро, главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, заявили накануне, что намерены лишить Мадуро доходов от продажи нефти - главной статьи экспорта Венесуэлы. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, не уточнив, как именно Соединенные Штаты будут это делать. США также пообещали выделить признаваемым ими властям Венесуэлы во главе с Гуайдо 20 миллионов долларов.
Кроме Соединённых Штатов, Гуайдо признали временным президентом Канада и большинство стран Латинской Америки. США запросили заседание Совета безопасности ООН для обсуждения кризиса в Венесуэле, которое должно пройти в субботу.
Гуайдо в телеинтервью в четверг заявил, что готов предложить амнистию Мадуро и его приближённым, если они добровольно откажутся от власти. Высший венесуэльский генералитет во главе с министром обороны заявил накануне о поддержке Мадуро.
- Массовые протесты на улицах городов Венесуэлы начались в среду, в этот же день Гуайдо объявил себя временным президентом. По данным правозащитников, в столкновениях во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли более 10 человек, более 300 находятся под арестом.
- Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. В 2018 году Мадуро был переизбран, оппозиция не признала итоги выборов. В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. В стране отмечается голод и нехватка товаров первой необходимости. Из Венесуэлы за время кризиса эмигрировали три миллиона человек.