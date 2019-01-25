В Красноярском крае девятиклассник открыл стрельбу во дворе школы

В посёлке Абалаково Красноярского края девятиклассник устроил стрельбу из ружья у входа в школу.

"Факт такой был, ученик принёс ружьё, устроил стрельбу" - сообщил ТАСС глава Енисейского района Сергей Ермаков. Сообщается, что никто не пострадал.

Как сообщает телеканал "360", ученика с ружьём в школу не пустили, после чего он устроил стрельбу на школьном дворе. Эти сообщения подтвердил и источник "Интерфакса". Один из учеников сообщил "360", что стрелявший хотел отомстить однокласснику, который ранее его избил, однако один из учителей школы отверг эту версию.

Девятиклассник задержан.

В последние годы в России возросло число нападений в школах с использованием оружия. В аннексированном Россией Крыму, в городе Керчь, в октябре прошлого года в результате стрельбы в колледже погиб 21 человек. Стрельбу устроил учащийся колледжа.