Глава города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском округе Сергей Дегтярев, об обысках в квартире и кабинете которого сообщалось в четверг, госпитализирован. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник в муниципалитете.

Сам Дегтярев сегодня заявил, что ему не предъявлено никаких обвинений. Чиновник написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что не отстранён от должности и продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом же ранее сообщили в мэрии Нефтеюганска.

Состояние своего здоровья Сергей Дегтярев комментировать не стал. Источники издания Znak утверждают, что градоначальнику стало плохо после разговора с первым заместителем губернатора Югры Алексеем Шипиловым. Тот якобы приехал в мэрию во время обысков и предложил Дегтяреву написать заявление об отставке.