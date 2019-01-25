Глава города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском округе Сергей Дегтярев, об обысках в квартире и кабинете которого сообщалось в четверг, госпитализирован. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник в муниципалитете.
Сам Дегтярев сегодня заявил, что ему не предъявлено никаких обвинений. Чиновник написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что не отстранён от должности и продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом же ранее сообщили в мэрии Нефтеюганска.
Состояние своего здоровья Сергей Дегтярев комментировать не стал. Источники издания Znak утверждают, что градоначальнику стало плохо после разговора с первым заместителем губернатора Югры Алексеем Шипиловым. Тот якобы приехал в мэрию во время обысков и предложил Дегтяреву написать заявление об отставке.
- В четверг появились сообщения о том, что Сергей Дегтярев задержан в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в превышении полномочий и получении взятки, а в мэрии и квартире Дегтярева проходят обыски. Позже в пресс-службе мэрии опровергли информацию о задержании Дегтярева.
- Источники федеральных СМИ заявили, что следственные действия могут быть связаны с конфликтом Дегтярева с правоохранительными органами. Он якобы возник после того, как Дегтярев инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды, ранее служившего в управлении ФСБ по Курганской области.
- Собеседники Ura.ru рассказали, что дело в отношении Дегтярёва может быть связано с продажей участка земли площадью 50 тысяч квадратных метров. Как пишет издание, при кадастровой стоимости участка почти в 250 миллионов рублей московская компания заплатила за него чуть больше миллиона. Мэрия Нефтеюганска пыталась признать сделку незаконной, а потом отозвала иск. Источник издания не исключил, что Дегтярёв получил взятку за лоббирование интересов застройщика.
- Сергей Дегтярёв работает мэром Нефтеюганска с 2016 года.
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