Болгария. Вид с неба. 20 очень красивых фотографий

От черноморских курортов до памятников времен коммунизма, затерявшихся в горах. Болгария, какой вы ее никогда не видели. Фотографии Амоса Чаппла.

Старинная рыбацкая деревушка Созополь стала известна в мире в 2012 году из-за средневековой "могилы вампира". Археологи обнаружили скелет человека, у которого были вырваны зубы, а сам он был приколочен к гробу в области грудной клетки – явно, чтобы не встал из могилы.

Крепость Белоградчик удобно расположилась в скалистом формировании. Первая крепость на этом месте была построена во времена Римской империи.

Рыбаки в море недалеко от курорта Поморье. Один разглядывает дно и риф под лодкой.

Крепость в Велико-Тырнове в дымке утреннего тумана. Этот город когда-то называли Третьим Римом (после Константинополя) за то влияние, которое он оказал на культуру Восточной Европы.

Монумент Асеновцы – памятник былому расцвету города и его царям. Его воздвигли в честь 800-летия провозглашения Велико-Тырнова столицей Второго Болгарского царства.

"Забытый коммунист". Творение социалистической эстетики недалеко от дороги медленно поглощается бурной растительностью.

Храм-памятник Рождества Христова у города Шипка – златоглавый монумент российским, украинским и болгарским солдатам, воевавшим здесь против войск Османской империи.

Остатки фракийского захоронения у общины Ардино. Болгария полна следов культуры и жизни фракийских племен. Самые известные фракийцы – певец и музыкант Орфей (он, по преданию, сын фракийского речного бога) и Спартак, руководивший восстанием рабов в Италии за 70 лет до начала нашей эры.

Телебашня на горе Витоша. У подножия горы мерцает огнями вечерняя София.

Один из крупнейших действующих монастырей в мире – Рильский монастырь – лежит в долине реки в Рильских горах. Осенью долина становится золотой.

Заброшенный социалистический мемориал на Бузлудже, вершине Балканских гор. В 19-м веке здесь шли тяжелые бои за освобождение Болгарии от Османской империи. В социалистические времена этот "дом" (в народе его называют "летающей тарелкой") построили для того, чтобы связать память об освобождении страны с коммунистической идеей и партией.

Мыс Калиакра. Здесь тоже сохранились остатки древнего фракийского поселения. По преданию, один из наследников Александра Македонского, сделав на мысе столицу, хранил там несметные сокровища. По более позднему преданию, бог опустил свой палец в Черное море и создал эту полосу суши, чтобы помочь святому, бежавшему от османских захватчиков.

Кафедральный собор Успения Богородицы в Варне ранним хмурым утром.

Козы бредут за пастухом по пыльной грунтовой дороге у города Казанлык.

Дорога в ущелье в Родопах.

Монумент социалистической эпохи радом с шоссе у Благоевграда.

Пустеющее село недалеко от города Кырджали на юге Болгарии. В сельской местности подобные картины типичны. С 1990 года население страны сократилось на 2 миллиона человек и сейчас составляет всего 7,1 миллиона.

Кафедральный собор, храм-памятник Святого Александра Невского – сердце столицы Болгарии Софии.

Великотырновский Преображенский монастырь. Первоначальные строения 14-го века были полностью разрушены во времена османского владычества. В начале 19-го века турецкий султан разрешил построить все заново.

"Алеша" – монумент советским воинам в Пловдиве. После распада советского блока и развала СССР этот монумент дважды пытались снести. Дошло даже до того, что его какое-то время по ночам охраняла группа добровольцев.

Массивный бетонный лев (вверху справа) забрался на вершину монумента. Это памятник основателям Болгарского государства, поставленный в 1981 году в честь 1300-летия болгарской государственности. Рядом с ним старинный болгарский город Шумен.