Сотрудника полиции, который не помешал избиению блогера в московском метро, уволили из правоохранительных органов. Об этом начальник 4-го отдела УВД на метрополитене сообщил в ответ на запрос координатора "Открытой России". В полиции заявляют, что провели проверку и выявили нарушение законодательства.

Об избиении блогера из Таджикистана, который пользуется псевдонимом Sasha Masskva, в декабре сообщил телеканал "Дождь". Сам пострадавший, который не раскрывает своё настоящее имя, утверждает, что его били соотечественники, недовольные содержанием блога. Они также называли его "представителем ЛГБТ".

Сообщалось, что избиение началось в метро, а продолжилось в отделе полиции, куда доставили нападавших и потерпевшего. Присутствовавший там сотрудник МВД не вмешивался и не реагировал на просьбы блогера о помощи.

Всех четверых нападавших отпустили без предъявления обвинений – на теле потерпевшего якобы не нашли травм. Сами нападавшие позднее выложили на YouTube видеозапись, на которой они избивают блогера.