На мать двенадцатилетней Таисии Перчиковой, попросившей у президента России Владимира Путина трактор, коллеги пишут докладные. Об этом сама Елена Перчикова из деревни Томсино в Псковской области сообщила корреспонденту "Радио Свобода".

"Санитарка приемного покоя Перчикова не справляется со своими персональными обязанностями (не меняет белье после больных, оставляет грязь после своей смены, устраивает видеосъемки). Просим принять меры", – сообщает главному врачу Себежской районной больницы Андрею Захарову в официальной докладной одна из медицинских работников. Документ есть в распоряжении "Радио Свобода".

Ранее медсёстры в присутствии корреспондента "Радио Свобода" предупреждали Елену Перчикову, что будут жаловаться на неё начальству и высказывали свое недовольство тем, что ее дочь обратилась к Владимиру Путину.

"Теперь еду на работу, как на расстрел. Сказали, что будут писать на меня докладные. Повод можно придумать легко. Допустим, не справляюсь со своими обязанностями. Доказать невозможно. Короче, еду и даже живот сводит. Понимаю, что ничего хорошего меня там не ждёт", – рассказывала корреспонденту Елена Перчикова. Она предполагает, что одной докладной дело не закончится.

Дочь Елены Перчиковой Тася 14 декабря 2018 года втайне от мамы написала Владимиру Путину.

"У меня мама очень хорошая. Работает она в районной больнице в Себеже, в приемном покое. Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. <…> Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите пожалуйста, сделать маме подарок – мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. За ней тоже надо ухаживать. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой, после дежурств, почти до потери сил. Я буду вам очень благодарна, если вы позвоните, и я смогу вам сама все рассказать. Мы будем очень вам рады, приезжайте к нам в гости, я покажу вам своих питомцев и свои дипломы", – пригласила девочка президента.

Когда обращение Таисии Перчиковой к президенту спустили из Москвы на местный уровень, старшая по званию медсестра в районной больнице сразу отчитала её мать, а социальные работники напомнили об отсутствии регистрации по месту жительства. Сам Владимир Путин публично не отреагировал.