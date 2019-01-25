Во Флориде арестован бывший советник Трампа Роджер Стоун

Бывший советник президента США Дональда Трампа политтехнолог Роджер Стоун в пятницу был арестован в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, сообщает Министерство юстиции США.
Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.
По данным телеканала CNN, Стоуну, в частности, инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей. Большая часть обвинений касаются ложных показаний, которые, как утверждается, дал Стоун в ходе расследования дела.
Ожидается, что в пятницу состоится суд, на котором Стоун заявит, признаёт он себя виновным или нет. Также будет принято решение о мере пресечения.
Обвинения Стоуну предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое российское вмешательство.
- Стоуна не обвиняют в сговоре с Россией с целью помочь Трампу на выборах. Однако обвинение непосредственно связано с высказываниями Стоуна об электронных письмах, похищенных хакерами с серверов Демократической партии и впоследствии опубликованных WikiLeaks. В частности, он обсуждал с членами штаба Трампа возможный негативный эффект публикации этих писем на кампанию Хиллари Клинтон. Кроме того, он связывался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма - Стоуна обвиняют, помимо прочего, в том, что он не предоставил полной информации об этих контактах. Возглавляемое Мюллером следствие убеждено, что серверы Национального демократического комитета были взломаны российскими хакерами, среди которых были сотрудники военной разведки, ряду из них заочно предъявлены обвинения.
- Стоун ранее заявлял, что ожидает, что ему будут предъявлены обвинения. Он, вслед за президентом Дональдом Трампом, критиковал расследование Мюллера.
- В рамках расследования различные обвинения были предъявлены ряду бывших сотрудников штаба Трампа, включая возглавлявшего его Пола Манафорта. Часть из них уже осуждена. До сих пор, впрочем, никому не было предъявлено обвинения в сговоре с Россией, и следствие пока не выступало с заявлениями о том, что такой сговор имел место.
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