Во Флориде арестован бывший советник Трампа Роджер Стоун

Бывший советник президента США Дональда Трампа политтехнолог Роджер Стоун в пятницу был арестован в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, сообщает Министерство юстиции США.

Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.

По данным телеканала CNN, Стоуну, в частности, инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей. Большая часть обвинений касаются ложных показаний, которые, как утверждается, дал Стоун в ходе расследования дела.

Ожидается, что в пятницу состоится суд, на котором Стоун заявит, признаёт он себя виновным или нет. Также будет принято решение о мере пресечения.

Обвинения Стоуну предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое российское вмешательство.