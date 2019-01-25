Северо-Кавказский окружной военный суд снял обвинения в экстремизме с крымского активиста Евгения Каракашева за его высказывания в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин.

При этом не прекращено уголовное дело против Каракашева за призывы к осуществлении террористической деятельности.

Решение суда было принято по ходатайству защиты: адвокат Каракашева обосновал просьбу смягчением статьи 282 Уголовного кодекса России, которое привело к частичной декриминализации распространения экстремистских высказываний в интернете.

Первое заседание по делу о призывах к терроризму пройдет 8 февраля. Арест подозреваемому судьи продлили до 14 июня

Евгений Каракашев был задержан в феврале 2018 года по обвинению в распространении экстремистских материалов на своей странице во Вконтакте, а также за то, что он отправил некий ролик в чат с 35 участниками в 2017 году.

Следствие установило, что данное видео начиналось со слов "гранату применяйте против" и заканчивалось словами "в окна органов власти. Удачи!"

Сам Каракашев связывает свое уголовное преследование с противостоянием застройке курортной зоны Евпатории в аннексированном Россией Крыму.