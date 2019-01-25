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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сексуальное воспитание в американских школах
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Атлас Мира: Венесуэльский накал
Карикатура дня
25 января
32 минут(ы) назад
25 января
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.