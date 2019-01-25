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Цитаты Свободы

Не изменилось ничего. Изменилось всё. Лучшее из флэшмоба #10yearschallenge

Обменный пункт в Москве, 31 января 2009 г.

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Что изменилось в нас самих и в мире за последние 10 лет? Флэшмоб #10yearschallenge захлестнул весь мир, и помимо потока бесчисленных старых и новых фотографий друзей в соцсетях породил множество мемов о том, как изменилось все - или, наоборот, не изменилось ничего. Свою лепту внесли и российские пользователи.

Некоторые знаменитости практически не изменились. Других, наоборот, не узнать.

Многие с грустью наблюдают у себя изменения, без которых можно было бы и обойтись.

Или не видят перемен там, где они не помешали бы.

Есть и пользователи, которые вместо прошлого задумались о будущем - и не только своем, но и всей планеты.

Кто-то констатирует, что время слишком быстротечно.

А кто-то ищет (и находит) способы отвлечься от грустных мыслей.

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