Не изменилось ничего. Изменилось всё. Лучшее из флэшмоба #10yearschallenge

Что изменилось в нас самих и в мире за последние 10 лет? Флэшмоб #10yearschallenge захлестнул весь мир, и помимо потока бесчисленных старых и новых фотографий друзей в соцсетях породил множество мемов о том, как изменилось все - или, наоборот, не изменилось ничего. Свою лепту внесли и российские пользователи.
Некоторые знаменитости практически не изменились. Других, наоборот, не узнать.
Многие с грустью наблюдают у себя изменения, без которых можно было бы и обойтись.
Или не видят перемен там, где они не помешали бы.
Есть и пользователи, которые вместо прошлого задумались о будущем - и не только своем, но и всей планеты.
Кто-то констатирует, что время слишком быстротечно.
А кто-то ищет (и находит) способы отвлечься от грустных мыслей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.